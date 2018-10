Pronostican lluvias con actividad eléctrica este sábado en la capital de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Lluvias con actividad eléctrica se estarían registrando en las próximas horas de este sábado en la capital de Honduras, así lo pronosticó Copeco a través de su cuenta oficial de Twitter.

La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) publicó un tuit en el que detalla que ya se visualiza la formación de nubes que podrían generar fuertes tormentas.

"En el Distrito Central imágenes muestran fuerte convección de nubes de desarrollo vertical o de tormenta (cumulonimbos) que pueden generar desde lluvias moderadas a tormentas fuertes acompañadas de actividad eléctrica mismas que pueden ocasionar inundaciones súbitas", dice el mensaje publicado en la red social.

⚠️ #Atención En el Distrito Central imágenes muestran fuerte convección de nubes de desarrollo vertical o de tormenta (cumulonimbos) que pueden generar desde lluvias moderadas a tormentas fuertes acompañadas de actividad eléctrica mismas que pueden ocasionar inundaciones súbitas pic.twitter.com/B1egVRRqWX — COPECOHONDURAS (@COPECO_HONDURAS) 13 de octubre de 2018

Y es que Francisco Morazán, así como El Paraíso y Comayagua son los tres departamentos que continúan bajo alerta verde desde el viernes.

Asimismo, con alerta amarilla permanecen Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá, La Paz, Valle y Choluteca. Con estos siete, son 10 de los 18 departamentos de Honduras que se encuentran bajo alerta.

En ese sentido, las autoridades recomiendan a la ciudadanía no exponer su vida acercándose a caudales, obedecer a las evacuaciones, no permanecer en exteriores ni cerca de árboles y no conducir mientras se registre una tormenta eléctrica.