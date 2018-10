Sigue la búsqueda de hondureño que desapareció hace 14 días en el Parque Nacional Cusuco

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Este sábado continúa la búsqueda del hondureño que desapareció desde hace 14 días en el Parque Nacional Cusuco, ubicado en San Pedro Sula, al norte de Honduras.

Autoridades del Instituto de Conservación Forestal (ICF) aseguraron que siguen en pie los trabajos de rastreo para dar con el paradero de Walterio Roberto Girón, un agente de call center que llegó hasta la zona de El Merendón para estar en contacto con la naturaleza.

Girón permanece desaparecido desde el pasado 29 de septiembre, día en el que llegó para acampar en la montañosa zona protegida de Honduras.

De acuerdo con el informe preliminar, el ciudadano llegó a eso de las 10:00 de la mañana para hacer el recorrido entre los senderos y posteriormente quedarse a acampar. Le brindaron una cabaña para instalarse y le advirtieron que no saliera más tarde porque estaba lloviendo. Él aseguró que no lo haría, pero no cumplió.

Pero Girón no es un novato en el tema, pues esta era la segunda vez que acampaba, de acuerdo a lo que relató su hermana.

"Estamos confiados en que aparecerá, pedimos a las autoridades que retomen la búsqueda en los senderos, porque cuando lo hicieron había mal clima", dijo la preocupada familiar.

"Lo duro es que esté allí tratando de sobrevivir o que haya ingresado a una zona donde las personas no pueden ingresar", agregó manteniendo la esperanza de encontrarlo con vida.

Hasta el momento se han cubierto unas 4,033 de las 15,750 hectáreas del parque, sin embargo no se han encontrado indicios de dónde pueda estar Walterio. El ICF recomendó utilizar caninos y rastreadores para agilizar la búsqueda.