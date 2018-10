Zonas de Honduras que estarán sin energía este sábado 13 de octubre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Empresa de Energía Honduras (EEH) anunció las zonas del país que estarán sin servicio eléctrico este sábado 13 de octubre.



Informó que en el departamento de Intibucá se realizará un mantenimiento de emergencia.



Aquí el listado:

Santa María, Marcala, La Esperanza, Intibucá de 8:30 a 8:35 am y 10:25 a 10:30 am

Generación Aurora



Santa María, Marcala, La Esperanza, Intibucá de 8:30 a 10:30 am

Generadora Cisa, Planes, Las Pavas, Pule, San José

Pueblo Viejo, Santa María, Gualazara, Santiago de Puringla

Las Delicias, Llano de la Cruz, Orovila, Ojos de Agua

Huerta, Hornitos, La Laguna, La Cumbre, Chinacla

La Florida, La Piedrona, Santa Cruz de Opatoro, Opatoro

San Miguelito, Guajiquiro, San Miguel, Santa Ana

Cabañas, El Palmar, Valle de Ángeles, Suyapa

El Sauce, La Florida, Estancias, San Antonio Opatoro

El Pinar, Quilitos, San Juan Guajiquiro, La Guacamaya

El Pedernal, Guascotoro, Las Delicias, Florida

San José, Saca de Agua, Las Pilas, Chinacla

Barrio Nuevo, Arenalas Chinacla, Nuevo Paraíso

El Pastal, Sigamane, Marcala, El Cerron

Las Tranquitas, Las Crucitas, Morazán, El Batallón

Barrio San Rafael, La Victoria, El Chiflador, Santa Cruz

Musula, San Juan Marcala, El Tablón, Chusmuy

Guanizales, Medina, Yarula, Santa Elena , El Zancudo

Sabanetas, Pasamonos, Nahuaterique, Al Bailadero

El Lavatorio, San Pedro, Santa Rosita, Wise

Corral de Piedras, Santa Catarina, La Esperanza

Intibucá, Yamaranguila, San Marcos de la Sierra

El Sirin, El Horno, Plan Verde, Concepción

Jiquilaca, Llano Grande, Los Palones, Camasca

El Carmen, El Guayabal, San Juan de Dios, San Isidro

San Bartolo, San Antonio, El Llano, La Caridad, Magdalena

San Juan Troncozo, La Orilla, Los Pozos, Los Horcones

Santa Lucía, Las Marías, Las Aradas, Bañaderos, El Barreal

El Espino, San Pablo, El Barrancon, Palaciuos, La Ceibilla

San Juan, Puringa, El Sitio, La Raya o El Divisadero

San Marcos, Santa Ana, Colomoncagua, Santo Domingo

San Antonio de Vados, San Antonio Intibucá, El Rosario

San Esteban

Guaimaca de 7:30 am a 4:30 pm

Ciudad de Guaimaca, El Barro, La Lima, Concordia,

Arriba, Aldea El Portillo, Aldea Villa Vieja, Aldea Juan Fco,

Aldea El Tablon, Aldea Maranguiles, Lavaderos,

Ladea Terrero Blanco, Aldea El Naranjal, Aldea Pedernales,

La Bolsa, Aldea Ojo de Agua, La Mina, Limones, El Nance,

Juan Francisco, La Laguna, Lepaguare, Las minas, El Carrizal,

Campamento, Orica, Santa Cruz de Guayape, Guayape,

Guatemalita, Aldea San Francisco, Rancho Grande, Rio Dulce,

Agua Blanca, Siria, Tamarindo, El Suyatal, Guayabilla,

Nepales, Esquias, San Juan del Potrero, El Guante,

El Pedernal, El Escanito, Pueblo Nuevo, Cedros, La Ermita,

El Terrero, El Porvenir, Minas de Oro, La Laguna, Yoculateca,

El Pedregal, Agua Dulce, La Esperanza, Palos Ralos, San Ignacio, Escano de Tepales, Urrutias, Portillo de Seale, El Naranjal, Portillo de Córdoba



Juticalpa de 7:30 am a 4:30 pm

Ciudad de Juticalpa, Mall Premier Juticalpa, Coyotepe,

Tulin, Oficinas ENEE, SANAA, Col. El Recreo, Col El Edén,

Col Miguel Barahona, Bo. San Rafael, Sabaneta, Bo. Belén,

115 Brigada, Col. La Ceibita, Bo. El Centro, Bo. Las Flores,

La Vega, Panuaya, Zuncuyapa, El Rincon, Casas Viejas,

Las Trojes, El Ojustal, La Yuca, Hospital San Francisco,

Parte de Juticalpa: Maxi Despensa, Calona, Col. Porvenir Norte, Col. Montefresco. Telica, Aldea Las Blancas, El Cedral, Jutiquile,

San Marcos de Jutiquile, Tempiscapa, El Ocote, Guacoca, Chichicaste, Tilapa, San Francisco de la Paz, Potrero de Casas, El Pedregal, Guachipilin, La Esperanza, Magua, Gualaco, Las Aguilas,

Los Patios, La Maravilla, La Laguna, Laguna Grande,

Jicalapa, Chindona, Potrerillos, El Quebrachal, San Buena Ventura,

Susmay, La Venta, El Terrero, Generación Distribuida Babilonia,

Dos Rios, La Concepción, El Pacayal, Barberías y Morenos.

Generación Hidro Coronado, Toro Muerto, El Ciruelo, Pacura,

Corral Viejo, Mata de plátano, Santa María, San Esteban, El Carbon.

San Martin, Generación Hidro San Martin. Aldea Tierra Blanca,

Coyolar, Naranjal, Pie de la Cuesta, Fray Pedro, Campanario,

Wistaco, Orcones, San Cristóbal, La Cañita, El Tizate,

Nueva Esperanza, El Limon, San Antonio, San Benito, El Barrero,

La Soledad, El Peñasquito, El Bebedero, El Jobo, Amacuapa,

El Tunal, El Jute, Ojo de Agua, El Guano, Chimasque,

Casa de la Teja, Carta, El Tamarindo, El Marañon, Agua Caliente,

Guarizama, El Rodeo, Tierra Chale, El Zapotal, Uluapa, Manto,

La Boca del Monte, Guacamaya, El Tablon, Sabana Larga, Canales,

Los Hornos, Arumbre El Portillo de Manto, El Carbonal, El Portillo de Silca, Silca, El Suntul, Sabana Grande, La Jagua, El Liguerito,

La Cecilia, El Rodeo, El Zapotal, Quebrada Grande, Cacao Moran,

Salama, Platanal, Jano, La Estancia, Guata, Guarizama, El Regadillo.

El Panal, Talgua, El Salitre, El Rosario, Las Animas, Cofradía,

El Potreo, Yocon, Mendoza, La Union, El Potrero, El Pastoso,

El Carmelo, Mangulile, Los Blancos, Los Prietos, Carrizalio,

Pozo Zarco, San Francisco de Becerra Aldeas y Caserios, Parte de Juticalpa: (Bombas del SANAA, Quinta Bertita, Las Delicias, El Plomo), Talanquera,

San Pedro de Las Joyas, La Venta, San Nicolás, Zopilotepeque, Guacamaya,

El Tablon, La Cruz , El Retiro, El Rucio, El Bijao, Rancho Quemado, Guayavillas, Las Llaves,Ciudad Catacamas (Res. Los Llanos 1,

Bo. La Trinidad, Res. Los Llanos 2, Col. 15 de Sep., Bo. El Espino,

Teletón, Col Nueva Patria, Res. Rosales, Escuela El Sembrador,

Gasolinera Puma, Bo. El Llano, Canal 21), El Aeropuerto,

El Aguacate, La Sosa, El Coyote, Nuevo Progreso, Siguate,

Rio Tinto, Pataste, Chicaltepe, Agua Blanca, Culmi,

Santa María del Real, Generación Distribuida Santa Maria Del Real,

El Guayabito, Santa Cruz del Potrero, La Cruz, La Herradura,

El Guapote, San Carlos, Guanavitas, La Cruz. Punuare, Arimis, Esquilinchuche, Potrero de Casa, Lajas, San Pedro de Catacamas,

San Luis de Lajas, Boqueron y Zonas Aledañas.