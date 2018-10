Melania habla sobre supuestas infidelidades de Trump y asegura tiene "otras cosas" en mente

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Melania Trump desestimó el viernes los generalizados comentarios sobre las supuestas infidelidades de su esposo, el presidente Donald Trump, y afirmó que tiene "cosas más importantes en las que pensar".



En una entrevista con ABC News, cuyos extractos se transmitieron el viernes temprano, la primera dama de Estados Unidos no negó la supuesta historia de flirteo por parte de su marido con una estrella porno, pero insistió en que no se detuvo a pensar en eso.



Cuando se le preguntó si ella, al igual que las esposas de otros presidentes que habían tenido que lidiar con esposos infieles, había sentido tensión en su matrimonio, ella respondió con confianza que "no es una de mis preocupaciones".



"Soy madre y primera dama, y tengo cosas mucho más importantes que pensar y hacer", agregó.



"Sé que a la gente y a los medios les gusta especular sobre nuestro matrimonio", dijo.



"No siempre es agradable, por supuesto, pero sé lo que está bien y lo que está mal y lo que es verdad y lo que no es verdad", indicó.



Al preguntársele si amaba a su esposo, Melania Trump continuó: "Sí, estamos bien. Es lo que especulan los medios de comunicación y es un chisme. No siempre es correcto".



ABC obtuvo la rara entrevista con la exmodelo de 48 años nacida en Eslovenia mientras estuvo en África la semana pasada para promover el programa de bienestar infantil.



Vestida con pantalones de montar y un casco de safari a su lado, lo que atrajo críticas por ser un símbolo de la ocupación colonial del continente por parte de Europa, Melania Trump sonrió irónicamente cuando se le preguntó acerca de los comentarios sobre su matrimonio realizados por el abogado del presidente Rudy Giuliani.



Giuliani había dicho en junio que Melania Trump cree en las negativas de su esposo sobre haber tenido una aventura hace una década con la estrella de cine porno Stormy Daniels.



"¿Es eso una declaración precisa?", preguntó el entrevistador de ABC.



"Nunca hablé con el señor Giuliani", respondió la primera dama.



Cuando se le preguntó por qué Giuliani habría hecho esa afirmación sobre ella, ella replicó: "No lo sé. Tienes que preguntarle a él".