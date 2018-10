Disco de hondureña Katheryn Banegas lidera ventas digitales

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El lanzamiento del disco de la hondureña Katheryn Banegas se llevó a cabo este viernes, y ya está en la lista de los más descargados en la plataforma de iTunes.



El material discográfico está compuesto por 15 canciones, mismas que interpretó durante los diversos conciertos de La Academia.



"Lo que son las cosas", "Corazón bipolar", "¿Dónde está el amor?", "Que ganas de no verte nunca más" y "No me acuerdo" son las melodías (En vivo) que encabezan este proyecto musical que permiten seguir apreciando el talento de la emergente artista.





Esta es la portada oficial del disco de la hondureña Katheryn Banegas.







Banegas compartió la excelente noticia a través de su perfil de Facebook: "¡Ya está listo mi disco! Lo puedes descargar en todas las plataformas digitales".



Ante esta publicación, los comentarios de sus amigos y seguidores no se han hecho esperar, "Kath ya lo compré, está súper, muchas felicidades", "Yo jamás había comprado un disco, esta es la primera vez por mi Kath", "Listo ya estoy disfrutando de él", "Están bonitas sus canciones Katheryn, maravillosa voz tiene".



Cabe destacar que la oriunda de Choluteca regresa a su país natal este sábado a las 3:00 de la tarde, por lo que muchas personas ya se están organizando a través de las redes sociales para recibir a la joven en el Aeropuerto Internacional Toncontín.