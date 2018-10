Dani Turcios calienta el clásico: El fútbol no es para muñequitas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El asistente técnico de Nahúm Espinoza, Dani Turcios, brindó declaraciones previo al clásico de este domingo donde Olimpia se enfrentará a Motagua.



El estratega merengue tiene claro lo que representa este tipo de partido donde se disputan más que tres puntos. Dani habló acerca de lo que propondrá su equipo para este partido, asegura que no saldrán a especular nada y que la idea de juego la tienen bien marcada.



"Nosotros pretendemos jugar, no especular nada, acá todos los equipos nos conocemos a todos los jugadores y especular no te sirve. Acá la idea la tenemos clara, pero quienes la desarrollan son los futbolistas dentro del terreno de juego, esperemos que ellos lleguen claros."



Dani dice que el grupo se encuentra tranquilo y que ellos saben cómo se deben jugar los derbis.



"El grupo está consciente de lo que significa jugar este tipo de partidos, entonces estamos tranquilos por el trabajo que se ha hecho y la reacción que han tenido. Esperamos ahora solo la hora del juego", indicó.

El asistente técnico de los blancos dejó claro que el club no tiene en la mente conservar el invicto hasta el final, pero que un clásico es un partido que nadie lo quiere perder.



"Nosotros no hablamos de invicto, no es que no nos importe perderlo, lo que no queremos es perder, porque la mentalidad siempre será positiva. Si se pierde el invicto es otro tema. Es un clásico y nadie lo quiere perder y en eso no vamos a ser ingenuos tampoco, pero la proposición nuestra será ir y tratar de brindar espectáculo, hay que ver como vienen del otro lado."



Con respecto al rival, Turcios dice que Motagua siempre es un rival complicado pero que ellos deben estar más enfocados en lo que haga Olimpia.



"Es un equipo que no por gusto ha estado compitiendo siempre los últimos tres o cuatro años y tiene clara su idea de juego. Yo creo que acá todo mundo sabe a lo que juega Motagua, lo que pasa que no se pueden controlar ciertas acciones. No nos importa lo que haga Motagua, sino lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer".



En cuanto a lo que se dice que los volantes de marca del Motagua, Mayorquín y Castellanos pegan mucho durante los juegos, Dani comenta que es normal, ya que estos jugadores siempre juegan con gran intensidad.



"Yo soy de los que digo que hay que dedicarse a jugar, ya que no se gana con fuerza o violencia. Ellos son jugadores intensos nada más para jugar, les gusta presionar y tienen ese carisma cuando se ponen la camisa de su equipo, la sudan a full. Son jugadores que todo mundo quisiera tener, ya lo demás, si pegan o no queda a cuestión de los árbitros si lo permiten o no. El fútbol tampoco es para muñequitas, tu patada te la van a pegar, tenés que aguantar y no tirarte a llorar, esto es fútbol, un deporte de contacto, siempre y cuando no sea con mala intensión."

Sobre los árbitros, Dani asegura que los jueces siempre se inclinan hacia cierto lado, y que desde su punto de vista deben hacer mejores actuaciones porque a ellos los preparan con vídeos cada semana.



"El fútbol debería de ser más fluido, pero son decisiones que las tomas ellos y ahí no te podés meter, ya nosotros hemos tenido malas experiencia en ese campo y no queremos tocar el tema de los árbitros."



Turcios cerró diciendo que para él ninguno de los dos clásicos del país es mejor que otro, que cada clásico tiene sus ingredientes aparte.



"Siempre va existir esa rivalidad. Lo de acá de Tegus diremos que es mejor el de acá y los de la costa que el de ellos es mejor, creo que es dependiendo de cómo lo mires. El verdadero clásico es Motagua-Olimpia, ya cuando vas a jugar contra Marathón son partidos diferentes", finalizó.