Martín García quiere cortar racha de partidos invicto de Marathón

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Martín García, técnico del Real España se prepara para encarar el clásico sampedrano de este próximo domingo ante Marathón en el Yankel Rosenthal.



Un clásico que arrastra muchos incidentes polémicos de partidos anteriores que han estado manchados por la violencia y marcado por algunas polémicas declaraciones de Héctor Vargas y Martín García.



El estratega asegura que el equipo se encuentra listo y motivado de cara a este compromiso, en el cual podrían participar varios jóvenes.



"Llegamos bien, el tema de los cipotes es que son uno más del grupo, con muchas ganas y expectativas de que ellos puedan tener la oportunidad de jugar un clásico y como decimos siempre, tienen el mismo chance que tienen todos. Evaluaremos los jugadores de selección que estarán llegando ahora a las nueve de la noche y conversaremos con ellos", comentó Tato García.

A Martín se le consultó si es tiempo de comenzar a apostar por los jóvenes del equipo, y asegura que el cuerpo técnico confía en los muchachos.



"Confiamos plenamente en ellos porque nadie les ha regalado nada, sabemos de las cualidades que tienen, tienen mucha personalidad, sabemos que si les toca jugar nos les va a temblar las patitas como decimos acá, pero igual los vamos a evaluar porque hay que esperar que el equipo se complete."



Con respecto al rival, el Tato dice que tienen claro el objetivo de conseguir los tres puntos ante su acérrimo rival, además, cortarle una racha a los verdolagas que suman 22 partidos sin perder en su recinto.



"Lo que ha hecho el Marathón en el Yankel es de admirar, es difícil mantener un invicto tan largo, han pasado todos los equipos por ahí y cuesta ganar, pero es una linda oportunidad para nosotros, primero porque estamos pensando en los puestos de arriba y si logramos cortar esa racha para nosotros sería muy bueno."

García también dice que el clásico sampedrano es más intenso que el de la capital, porque es más disputado y se juega con mayor intensidad, aunque asegura que los clásicos siempre son diferentes y lindos de jugar.



El uruguayo hizo mención a la violencia que se ha dado en los últimos clásicos, que ha manchado el espectáculo de los partidos y pide a los aficionados conservar la paz en este encuentro.



"No me gustaría ver violencia fuera de la cancha, que la gente nuestra y la de Marathón que lo pueda disfrutar porque será un clásico muy bueno y es una oportunidad linda para quedarnos con los tres puntos y cortar esa gran racha que lleva Marathón invicto ahí", aseguró.