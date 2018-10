Estos son los juegos de la jornada 14 de la Liga Nacional de Honduras

Olimpia vs Motagua y Marathón vs Real España se enfrentarán para definir quien se queda con la punta de la tabla. Foto: EL HERALDO

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La jornada 14 de la Liga Nacional de Honduras se jugará este sábado 13 y domingo 14 de octubre con el atractivo de los de los dos clásicos más importantes del país.

El líder Marathón recibe en el Estadio Yankel Rosenthal al Real España (tercero), en un duelo picante marcado por el clásico de la ciudad industrial. Tato García y Hector Vargas se vuelven a ver las caras después de muchas polémicas por los últimos antecedentes en los derbis, marcados por la violencia.

En tanto, Olimpia, segundo en la tabla (con dos partidos menos) y Motagua (cuarto) se enfrentan en el clásico capitalino. Las Águilas suman cinco partidos sin vencer a los Leones y desean quitarse esa paternidad de más de un año.

En los duelos que complementan la jornada Juticalpa estará recibiendo al Real de Minas, colero de la tabla en la Liga.

En Puerto Cortés, Platense recibirá al Honduras del Progreso que viene de ser vapuleado 6 - 2 por Real España. Platense con una victoria podría estar asegurando su clasificación, por lo menos a los repechajes.

Por su parte el Vida le hará los honores a los Lobos UPNFM en el puerto de La Ceiba. Será un duelo atractivo. Ambos equipos buscan sumar de a tres para pelear por un cupo en los repechajes.

Así se jugará la jornada completa (Todos los partidos el domingo):

Juticalpa vs Real de Minas - Estadio Emilio Willians - 2:00 pm

Platense vs Honduras Progreso - Estadio Excelsior- 3:00 pm

Vida vs Lobos UPNFM 3:00 pm - Estadio Ceibeño - 3:00 pm

Marathón vs Real España - Estadio Yankel Rosenthal- 3:00 pm

Olimpia vs Motagua - Estadio Nacional - 4:00 pm