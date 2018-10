Corea del Sur derrota 2-1 a Uruguay en Seúl en partido amistoso

SEÚL, COREA DEL SUR.- Corea del Sur derrotó 2-1 a Uruguay en Seúl este viernes en partido amistoso que sirve a los celestes de preparación de cara a la Copa América de Brasil 2019.



Los goles de Corea fueron de Hwang Ui-jo quien mandó a la red un rebote de un penal contenido por el meta Fernando Muslera a Heung-min Son; luego descontó Matías Vecino tras una pelota robada por Lucas Torreira a los 71, y Woo-Young Jung colocó el definitivo 2-1.



Pocas ideas

Uruguay jugó un partido con pocas ideas. Tuvo su primera llegada clara al arco surcoreano cuando un desborde por izquierda de Diego Laxalt a los 16 minutos de juego le permitió habilitar un centro rasante abierto para Nahitan Nández a quien la velocidad le jugó en contra y, muy marcado, no pudo definir.



Corea mostraba, como esperaba el DT Oscar Tabárez, una defensa extremadamente cerrada, y le achicó los espacios a Uruguay que tuvo que apostar a la astucia de Edinson Cavani arriba y a la creatividad de Torreira para abrir la cancha.



Los celestes, sin Luis Suárez ni el defensa José María Giménez -el primero porque nacerá su tercer hijo y el segundo lesionado-, se mostraban imprecisos ante una Corea que buscaba demostrar su poderío ante su público que colmó las instalaciones del Incheon Asiad Stadium.



Por derecha, el delantero del Tottenhan de Inglaterra Heung-min Son se mostraba como la principal carta ofensiva del equipo anfitrión, que desplegaba toda su velocidad, sin opacar a un Uruguay movedizo.



La primera mitad del primer tiempo pasó con los dos equipos en modo de estudio, sin generar chances claras de gol. Del lado surcoreano apenas un disparo sin potencia de Tae-Hee Nam a los 33, que murió en las manos del guardameta celeste.



Segundo definitivo

Los segundos 45 comenzaron con los dos equipos más inspirados y a los 4 de moverse el balón Corea logró llegar con gran peligro tras un desborde de Tae-Hee Nam por izquierda, que logró atravesar la defensa uruguaya y rematar abajo, forzando una estupenda tapada de Muslera contra el vertical derecho.



Corea se mostró con más movilidad, y Uruguay decidido a mejorar la eficiencia de un ataque poco inspirado en Seúl.



Así, a los 59 un centro al arco de Laxalt rompió la monotonía del partido cuando cayó llovido sobre el arco de Kim Jinhyeon, que la tiró al córner. En el rebote del tiro de esquina, el balón le llegó a Bentancur que colocó un verdadero 'zapatazo' y reventó el balón contra el horizontal, ante la mirada atónita de todo el equipo asiático metido en el área.



A los 64 el partido tuvo un giro con un penal de Sebastián Coates que además le costó una amarilla a Muslera por moverse de su posición bajo los tres palos. Remató el delantero del Tottenham, contuvo Muslera que dio rebote y como de la nada alcanzó la pelota Hwang Ui-jo que no perdonó y puso el 1-0 para los locales.



La réplica uruguaya no se hizo esperar cuando a los 71 Torreira robó una pelota tras un resbalón de un defensa coreano, llegó al arco y metió el pase para Vecino quien, cayéndose, definió para poner el empate, tras lo cual dejó el terreno de juego e ingresó Gastón Pereiro.



Corea volvió a ponerse en ventaja a los 79 cuando un cabezazo en el área dio en los pies de Cavani, que hacía las veces de zaguero, y ante una defensa uruguaya estática Woo-Young Jung definió dejando sin posibilidades a Muslera.



Con 15 minutos por jugar, Uruguay pisó el acelerador y se volcó arriba, pero no le alcanzó.



Tabárez inició con esta derrota su quinto período como seleccionador celeste, un lugar que ocupa desde 2007. La selección uruguaya se medirá el martes con Japón en la segunda fecha de esta serie de amistosos FIFA.