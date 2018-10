La última publicación de Selena Gomez tras recibir atención psiquiátrica

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El último año ha sido uno de los más difíciles que le ha tocado vivir a la cantante Selena Gomez debido a la enfermedad de Lupus que padece.



La extrella de Disney recibió un trasplante de riñón y ahora una baja de sus glóbulos blanco en la sangre la han llevado a recibir atención psiquiátrica debido a una crisis emocional.



Esto llevó a la intérprete de "Magic" a mantenerse alejada de las redes sociales, pese a que hace unos días salió el vídeo de la canción Taki Taki, colaboración que hizo junto a Ozuna, Cardi B y Dj Snake.



Desde el pasado 23 de septiembre, la joven cantante publicó una foto de ella y un mensaje donde anunciaba su retirada temporal de Instagram.



"Me tomo un tiempo libre de las redes, otra vez. Por mucho que me siento agradecida por la voz que las redes sociales me han dado, también estoy agradecida por poder alejarme y vivir mi presente. Recuerden, los comentarios negativos pueden herir los sentimientos de cualquiera", este fue el último mensaje en su cuenta de Instagram.



Los rumores del primer ingreso de Gomez a una clínica psiquiátrica fue a finales del mes de septiembre, mismo tiempo que tiene de haber dejado las redes sociales.



En la última semana de octubre se dijo que había vuelto a recibir atención psiquiátrica porque persistían sus problemas de salud.