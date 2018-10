Zonas de Honduras que estarán sin energía este viernes 12 de octubre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Empresa de Energía Honduras (EEH) publicó la lista de zonas del país que estarán sin luz este viernes 12 de octubre.



Los trabajos que realizarán son el mantenimiento general de la línea, cambio de aislamiento y limpieza general de la línea.



Aquí el listado:

Azacualpa de 8:30 am a 4:30 pm

Azacualpa

Nueva Frontera

Joconales

La Laguna

Terreros



Quimistán de 8:00 am a 4:00 pm

San José de Majada

San Antonio de Majada

Quimistán

El Ciruelo

La Flecha

Pinalejo

La Ceibita

Petoa

Pueblo Nuevo

El Virrey

Azacualpa

Ingenio Chumbagua

San Marcos

Macuelizo

Nueva Frontera

San José de Tarros

Traserros

La Laguna



El Progreso, Santa Rita, Santa Cruz de Yojoa de 8:00 am a 4:00 pm

Colonia La Primavera

Colonia 7 de abril

Colonia San Jorge

Colonia Alexander López

Barrios de Santa Rita

Yoro:

San Jorge

Echeverri

Municipal

Lourdes

Pueblo Nuevo

Subirana

Lara

Minerva

El Centro

El Milagro

4 de Septiembre

Sitraterco

Guanchias

Altiplano

Piletas

Villadela

San Miguel

Municipal

Los Campos

Brisas del Sur

Seden

El Cacao

Guachias creek

La Garroba capulín

Quebrada Seca

Tapiquilares

Remolino

El Llano

Barranco

Bejuco

Olivo

Higuerito Llano

Subirana del Olivar

El Batey

San Luis Zacatales

La Tejeda

La Paz de 8:00 am a 4:00 pm

La Paz

Cane

San Sebastián

Lamaní

Humuya

Tepanguare

Pacheco

Playón

Montaña de La Paz