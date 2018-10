Presentador de Despierta América se declara homosexual en programa en vivo

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- En el marco del "Día nacional de salir del clóset" el reportero de Despierta América, Luis Sandoval, confesó durante un programa en vivo su homosexualidad.



El mexicano relató que al hacer pública su vida personal espera poder ayudar a las nuevas generaciones que aún temen hablar del tema.



"Hoy es un día muy importante para mí porque el día de hoy decido compartir mi historia públicamente", comenzó diciendo.



"Señoras y señores, yo, Luis Sandoval, soy gay. Soy Feliz, soy una persona plena, una persona respetable y no vivo en el clóset", mencionaba mientras se le hacía un nudo en la garganta.



Agregó: "Mi familia sabe, mis amigos saben, tengo una pareja con la que soy feliz. Si lloro es porque este momento es muy emocionante para mí".



Manifestó que deseaba platicar sobre su situación para "pavimentar" el camino para que los demás se sientan bien.



"Yo tengo el apoyo de mi madre, de mi padre, mi hermanas, mis sobrinos, mi pareja, mis amigos", dijo entre lágrimas.



"Si yo no tuviera el apoyo de todos ustedes y su amor yo no estaría aquí", aseguró.