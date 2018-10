Monitorean fenómeno donde hace 20 años se formó el huracán Mitch

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las autoridades del Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) informó que se encuentran monitoreando un fenómeno climatológico en el mismo lugar donde se formó el huracán Mitch, hace 20 años.



Según el comunicado de Copeco, el sistema de baja presión se encuentra localizado en el Golfo de Darién, entre Colombia y Panamá.



El Centro Nacional de Huracanes a indicado que el fenómeno se formaría en los próximos cinco días, pero no han confirmado si afectará a Honduras.



No obstante, las autoridades de Copeco han pedido a la población no alarmarse y estar atentos a cualquier llamado por la vulnerabilidad en los suelos.



En las últimas semanas, el territorio hondureño se ha visto afectado por las lluvias que han dejado a más de 17,728 personas afectadas, 9,338 evacuadas y 9,097 albergadas entre los municipios de Francisco Morazán, Choluteca y Valle, que resultaron afectadas por el temporal.



Copeco decidió el miércoles bajar a alerta amarilla a los tres departamentos, pero mantuvo la roja para los municipio de Marcovia en Choluteca y Alianza en el departamento de Valle.



Cada veinte años, en promedio, está ocurriendo un fenómeno natural con grandes dimensiones en Honduras relacionado con el clima, pérdidas de vidas humanas y daños a la infraestructura y en todos los campos de la economía, pero es pura coincidencia, según los expertos.



Es más, con el calentamiento global y con el cambio climático no se puede predecir nada y cualquier cosa puede pasar, ya sea un prolongado período de lluvias o un amplio verano con las consecuencias del caso en ambas partes.