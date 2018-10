Cortes de energía para este jueves 11 de octubre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Empresa de Energía Honduras (EEH) anunció la suspensión temporal del servicio en varios sectores del país para el jueves 11 de octubre.



Los cortes darán inicio a las 8:00 de la mañana y finalizarán a las 4:00 de la tarde debido a que se realizará un mantenimiento general de la línea, así como cambios de postes.



Aquí el listado:

El Progreso de 8:00 am a 4:00pm

UTH

Mall Megaplaza

Colonia Marvin Reyes

Quebrada Seca

Aldea El Porvenir del Norte

Colonia Aurora

Leche Sula

Cordon´s heavy equipment

El Compadre

Baprosa

H y C Publicidad

Arroz San Miguel

Residencial La Rubí

Colonia El Porvenir

Restaurante J y R

Agap

Chotepe

Restaurante La Cabaña

Rastro Municipal

Quebrada de Yoro

Aldea Fuerzas Vivas

Colonia Nuñez

Aldea Buenos Aires

Aldea Crucitas 1,2 y 3

San José del Negrito

Jardines de Amor Eterno

Aldea Brisas del Norte

Brisas de La Libertad

Buena Vista

Finca Coob

Río Chiquito

Las Flores

Las Chumbas

Naranjo Chino

Coológico Naranjo Chino

Amapa

Kilómetro 70

El Paraíso

Monterrey

Palos Blancos

Las Filipinas

Voluntades Unidas



La Lima de 8:00 am a 4:00 pm

Colonia Pineda I y II

Asilo de ancianos

Campo Pineda

Colonia Villa Ester

Colonia Usula

Luis TiBaud

Zona Americana

Hospital La Lima Medical Center

Colonia La Paz

Campo dos

Flores de Oriente

Campo Viejo San Juan

Campo Nuevo San Juan

Zip Continental

Colonia Oro Verde

Cazanave