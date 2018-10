Honduras vs Emiratos Árabes se jugará con aficionados

BARCELONA, ESPAÑA.- El presidente de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras (Fenafuth), Jorge Salomón, ha confirmado que el partido Honduras vs Emirato Árabes Unidos ya no será a puerta cerrada.



Salomón ha confirmado que se ha hecho una gestión con la Federación de Emiratos para que el partido de este jueves a las 09:00 am (hora de Honduras) no se juegue con las graderías vacías.



"Van a abrir una gradería para que la gente pueda asistir, hoy se hizo una gestión con ellos para que puedan asistir hondureños al estadio y vamos a tener un poco de afición hondureña”, dijo el presidente de Fenafuth.



La mejor noticia de todo esto, es que los hondureños residentes en España podrán acudir al estadio de forma gratuita ya que no habrá boletería disponible.



“No habrá venta de boletería, lo que van a hacer es que abrirán los portones para que entren unos mil hondureños al estadio, esperemos que puedan llegar muchos catrachos más", explicó Salomón.



Otro de los posibles logros que negociaron los federativos es que se pueda televisar el encuentro, pero aún está por confirmarse.