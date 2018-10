México censura vídeo de la canción "Me lloras" de Gloria Trevi

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Diversos medios de comunicación mexicanos censuraron el vídeo del más reciente sencillo de Gloria Trevi titulado "Me lloras" por supuesta violencia dentro del mismo.



El clip ya cuenta con más de ocho millones de reproducciones en la plataforma de YouTube.



En el material multimedia se ve a la intérprete de "No querías lastimarme" entrar en la oficina de su pareja, a quien encuentra con otra persona.



Ante esa escena, Trevi saca una pistola, le apunta y cuando ve a la fémina aterrorizada, enciende un cigarrillo dejando ver que realmente no es un arma sino un encendedor.



Hasta el momento no se ha especificado cuál es la parte que los medios de comunicación consideran impropia para transmitirlo.



Por lo que mediante un comunicado, la representante de Gloria Trevi indicó: "Intentando silenciar a la cantautora, múltiples radiodifusoras y plataformas digitales se han negado a incluir el tema y su vídeo musical correspondiente. Se rehúsa a editar su canción y está decidida a confrontar este ataque a su libertad de expresión”.



Vea aquí el vídeo oficia de "Me lloras":