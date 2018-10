Sectores de Honduras que no tendrán energía eléctrica el miércoles 10 de octubre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La Empresa Energía Honduras (EEH) anunció este martes el listado de sectores que no tendrán energía durante este miércoles 10 de octubre.

EEH detalló que en algunos sectores se verá interrumpido el servicio temporalmente debido a los daños causados por las lluvias.

De 8:00 am a 4:00 pm en Dulce Nombre de Culmí, Olancho

Catacamas: Residencial Los Llanos 1 y 2, barrios La Trinidad, 15 de septiembre, El Espino, Teletón, col. Nueva Patria, Res. Rosales, Escuela El Sembrador, Barrio El Llano, El Aeropuerto, El Aguacate, La Sosa, El Coyote, Nuevo Progreso, Siguate, Río Tinto, Pataste, Chicaltepe, Agua Blanca, Culmí y zonas aledañas.



De 8:00 am a 4:00 pm en Villa Nueva, San Manuel

Col. Gracias a Dios, Villa Linda, Municipal, Ideal, Santa Marta. En San Manuel col. Santa Fe, Valle Verde, aldea El Plan, col. Brisas del Plan, Lomas del Guanacaste, Melisa, aldea El Porvenir, col. Tacamiches, Real del Campo, Finca Casmul, aldea Santiago (Pimienta), Guanchias, Finca 10, 11 y 12.



De 8:00 am a 4:00 pm en San Pedro Sula y La Lima

Col. Planeta, Céleo Gonzáles, Palmeras, Cierrito Lindo, Brisas del Sauce, San Cristóbal, Jerusalén, San Fernando Quintas El Dorado, Rivera Hernández, y etapa, Central, Reparto Los Ángeles, Reparto La Esperanza, Sinaí, 22 de mayo, El Paraíso y Zip San Andrews.



De 8:00 am a 4:00 pm en El Progreso

Colonias Suazo Cordoba, Panchame, Esperanza de Jesús, Imprema, 19 dejulio, Los Laureles, Buenos Amigos, Corocolito, 12 de junio, Juan Carías, Juventino Barahona, Primero de marzo, Corocol 1,2 y 3, Covitral, Paredes, La Española, La Libertad, Berlín, Ebenezer, Sitramedhys, 3 de Abril, Juan Ramon Morales, Las Golondrinas, La Pimientera y Flores de Mayo.