Bad Bunny cancela concierto tras ser trasladado a un hospital por dolor abdominal

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Bad Bunny se vio obligado a terminar una canción tendido en el suelo debido a unos terribles dolores abdominales que le impidieron concluir con éxito un concierto en Milwaukee en Wisconsin, Estados Unidos.



El famoso cantante de trap se sentó en el escenario, pero luego se acostó en el piso del mismo.



Cabe resaltar que, el artista nunca dejó de cantar y sus fans siguieron su ritmo y letras a todo pulmón.



No obstante, el malestar fue tan intenso que el músico tuvo que interrumpir el concierto.



Bad Bunny fue trasladado de emergencia a un hospital, donde fue atendido de manera inmediata.



Hasta el momento no se han brindado declaraciones oficiales sobre qué fue lo que en realidad le sucedió al intérprete.



El príncipe del trap posteó un vídeo en su cuenta de Instagram en el que escribió: "Esto fue lo que sucedió en mi pasado show hace varios días, en el cual desde el primer tema sentía un dolor muy fuerte y raro a la vez".



Añadió: "El que me conoce sabe que lo doy TODO y ese día no fue la excepción; di todo lo que pude dar. Mi gente tenía muchas ganas de cantar con ustedes pero tuve que mover las fechas por el bien de todos".