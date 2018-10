Keira Knightly lanza fuertes críticas contra Kate Middleton

LONDRES, INGLATERRA.- La actriz británica, Keira Nightly, arremetió contra la próxima reina de Inglaterra, Kate Middleton, por la forma en la que se presenta al público tras dar a luz.



La famosa de Hollywood escribió un ensayo para un libro feminista donde acusó a la Duquesa de Cambridge de ocultar lo que realmente es la maternidad.



Knightly se convirtió en mamá solo un día antes de que William y Kate recibieran a su pequeña Charlotte, en mayo de 2015.



En el escrito de la protagonista de Orgullo y Prejuicio dijo: "Ella salía del hospital, siete horas después con el maquillaje perfecto y los tacones puestos. El rostro que el mundo entero quería ver".



Agregó: "Oculta nuestro dolor, nuestros cuerpos dividido, nuestros pechos goteando, nuestras hormonas enloquecidas. Luce hermosa, luce llena de estilo, no muestres tu lucha, Kate.



"Escóndelo. Esconde nuestro dolor, nuestros cuerpos partiéndose en dos, nuestros pechos goteando, nuestras hormonas enfurecidas. Ponte guapa, que se te vea estilosa, no muestres tu campo de batalla.



Siete horas después de tu batalla entre la vida y la muerte, siete horas después de que tu cuerpo se rompa y de que la vida, sangrienta, chillando, surja de ti. No lo enseñes. No lo cuentes. Quédate ahí de pie con tu niña y que te fotografíen un puñado de fotógrafos hombres".



Esas fueron algunas de las palabras que la guapa actriz arrojó en contra de Kate, quien cada vez que se ha convertido en mamá, no tarda muchas horas en salir del centro hospitalario para recuperarse en el Palacio de Buckingham.