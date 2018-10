Aseguran 31 bienes a comisionado activo de la Policía Nacional

SAN PEDRO SULA.- El allanamiento de tres viviendas y el aseguramiento de 31 bienes muebles se ejecutan este martes en la ciudad de San Pedro Sula a un comisionado activo de laPolicía Nacional de Honduras, así como la captura de otros oficiales activos y depurados.



Trasciende que se trata de Lorgio Oquelí Mejía Tinoco, quien no justifica 17 millones de lempiras en su patrimonio y que no es congruente con el salario mensual devengado entre 2012 a 2017, que es de 55,395.21 lempiras.



Entre los bienes asegurados, a Tinoco y a su núcleo familiar, se destacan siete viviendas, cuatro vehículos y el congelamiento de 20 cuentas bancarias por nexos del policía con el lavado de activos.



Las ejecuciones ya han dejado a dos tenidos, quienes responden a los nombres de Milady Moreno Dávila en Choluteca y José Elías Bustillo Carías, ex subcomisionado de la policía en el departamento de La Paz.



Cabe mencionar que dentro de este requerimiento fiscal, figuran seis policías activos y tres que fueron depurados, todos acusados por los delitos de asociación ilícita y cohecho.



Según la investigación dirigida por fiscales de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (UF-ADPOL) y la Agencia de Investigación Criminal (ATIC) establece que entre los años 2012-2015 policías asignados en Choluteca solicitaban dinero a transportistas para que pudieran trasladar ganado sin inconvenientes.



Ante estas acciones, la Policía Nacional emitió un comunicado en el que reiteró que no permitirá que acciones fuera de ley de sus funcionarios, dañen la imagen institucional.



Por su parte, la Secretaría se Seguridad hizo énfasis en el comportamiento de Mejía Tinoco, mencionando que su trabajo siempre fue profesional y eficiente en casi 18 años de servicio dentro de la Policía Nacional.



Hasta el momento hay de 11 a 17 miembros de la policía que aún no han sido capturados.