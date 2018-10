¿Por qué la Selección de Honduras jugará a puertas cerradas ante Emiratos Árabes Unidos?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Selección de Fútbol de Honduras ha sido contratada por un agente para que le ayude a Emiratos Árabes Unidos a hacer un entrenamiento a puerta cerrada en Barcelona.

Espero que no se ofendan en la Federación de Fútbol, pero más que un match oficial, la H lo que hará es un entrenamiento ante los árabes (aunque no se sabe sí será un juego corrido o con pausas).



El partido será el jueves a las 9:00 de la mañana hora de Honduras, es decir, sobre las 5:00 de la tarde en Barcelona, una hora poco habitual para la práctica del fútbol en ciudad condal, dado que los partidos siempre son de noche. El juego será cerca de las 7:00 de la noche hora de Emiratos Árabes Unidos.



Pero... ¿Por qué la H jugará a puertas cerradas ante Emiratos Árabes? La razón es un tanto sencilla como complicada. Porque Emiratos Árabes Unidos lo pidió asi.



Pero... ¿Por qué?

Bueno, ni en Fenafuth tienen una respuesta clara de lo que acontece, todo se resume a una declaración abierta del gerente de la H, Gerardo Ramos, antes de partir a Barcelona. "Los dueños de la fiesta son los que dicen cómo se va a bailar y la verdad no nos habían comunicado eso al principio", reveló.



Sin embargo, la razón puede ser más contudente. "Es un entrenamiento para ellos y nos pidieron privacidad. Ellos no son como nosotros y lo que menos les importa es el dinero", dijo Ramos.





El contratista de Emiratos Árabes Unidos no es la primera vez que hará un juego a puertas cerradas. De hecho, en septiembre realizó un partido similar en Girona ante Trinidad y Tabago (2-0 en favor de los Socca Warriors), pero este juego fue televisado y con acceso a prensa.



Emiratos Árabes Unidos además hará un partido ante Venezuela el próximo 16 de octubre, y aunque no se anunció aún a puertas cerradas, no existe boletería disponible ni tampoco está en la programación del estadio de Montjuic.



En el caso de Honduras, es un partido que no será televisado y no tendrá acceso a prensa. "La compañía televisora nos pidió el contrato para hacer sus trámites y bajar la señal, pero el contratista nos hizo ver que a petición de la gente de Emiratos Árabes se haría a puerta cerrada", reveló Ramos.



¿Qué tan común es?

Para nada común. Y aunque es quizá insólito, tampoco es inédito. De hecho, la misma Fenafuth en la administración pasada realizó dos juegos así.



Fue en la era Reinaldo Rueda Rivera, un amistoso ante Belice en el Estadio Olímpico en San Pedro Sula (2-0 triunfo catracho) el 23 de mayo de 2008 y un empate a cero con Canadá el mismo año en Fort Lauderdale, Florida, aunque realmente fue un "colectivo".



Pero no es un síntoma exclusivo de Emiratos Árabes Unidos esto de hacer "partidos-entrenamientos" oficiales en fecha FIFA. De hecho, el 27 de marzo de 2015 en Fort Lauderdale, Canadá venció 1-0 a Guatemala. En tanto que el 11 de enero de 2013, Panamá goleó 3-0 a Guatemala en Ciudad de Panamá, y hace apenas unos meses, Corea del Sur y Senegal jugaron así antes del Mundial. Pero vale decir que todos estos partidos tuvieron al menos acceso a prensa, pero el de Honduras vs Emiratos, no.



Otro punto a tener en cuenta es que, cuando suceden partidos de selecciones a puertas cerradas, es previo a grandes competencias de las selecciones contratantes, en este caso, Emiratos Árabes Unidos será sede en enero de la Copa Asia, por lo que se podría presumir que tratan de esconder todo su potencial previo al torneo.

En tanto, para el técnico Carlos Tábora, pese a no jugar con público los jugadores "tienen que responder a la exigencia y dejar una buena imagen”.



Este partido para Honduras representará un ingreso de 22,000 dólares, según había dicho Ramos. Y aunque se le puede mirar con optimismo como un potencial inicio del próximo proceso eliminatorio, la verdad es un buen entrenamiento al que se le debe sacar todo el provecho. Así que señores seleccionados. ¡A ganar!