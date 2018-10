Barrios y colonias de Honduras que estarán sin energía eléctrica este martes 9 de octubre

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Empresa Energía Honduras (EEH) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) realizarán este martes 9 de octubre mantenimientos por lo que no habrá energía en varios sectores.

Listado completo:



Martes 09 de Octubre 2018 de 08:00 a.m. a 4:00 p.m. en la capital

Aeropuerto Toncontín, parte de Col. 15 de Septiembre, parte de Col. América, Altos de la Col. América, Col. San Luis, Camosa, Perisur, Col. Suazo Córdova, Col. Merrian, Zunlacal, Productos Lácteos Delta, Diario La Tribuna, Bombas SANAA Estiquirín, Comercial Laeisz, Supermercado La Colonia #2, Col. Modesto rodas, Col. Venecia, Col. Santa Bárbara, Col. Rivas, Col. Canada, Col. La Pradera, Flor del Campo, Col. Las Delicias, Col Siri Zuñiga, La Burrera, Col. La Rosa y Zonas Aledañas.



Martes 9 de octubre de 8:00 am a 4:00 pm en El Progreso

Col. Palermo, Fraternidad de la Paz, Nacional, San Antonio, Penal Progreseño, Finca 4 y 8, aldea San José de la Tarrera, El Socorro.



Martes 9 de octubre de 8:00 am a 4:00 pm en Yoro, Yorito, Sulaco

Marale, Sulaco, Victoria, Yorito, El Sarsal, La Trinidad, Las Lomitas, El Nance, Sabana de San Pedro, El Destino, Luquigue, Vallecillo, Mina Honda, La Patastera, Los Higuero, Higuerito Quemado, Jalapa Abajo, Jalapa Arriba, La Albardilla, San Antonio, Desmonte, El Jaral, Palo Copado, San Juancito, San Juan, Los Noques, Laguna de Quetzalapa, Perulapa, Victoria, Las Vegas, Guachipilin, Jacagua, Sabana del Blanco, Cielito Azul.



Martes 9 de octubre de 8:00 am a 4:00 pm en Villanueva, San Manuel, El Progreso

Col. Jardines de Dos Caminos, Shalom, Sinaí, Monte Carmel, Los Ángeles, El Guanacaste, Hacienda Leon Dumas, col. Colinas de Suiza, El Milagro, Guaruma I y II, Cowle, La Guadalupe y Omonita.



Martes 9 de octubre de 8:00 am a 4:00 pm en San Pedro Sula

Colonia Berlín, barrio Medina, Fernández Guzmán, Tepeaca, Aurora, barrio Suncery, Mercado Dandy, Mercado El Rápido, Mercado Medina, col. La Gran Villa, Cabañas norte, col. Modesto Rodas, Col. Navidad, San José, Centro Penal, Teletón.



Martes 9 de octubre de 8:00 am a 4:00 pm en Salamá, Olancho

Aldea Tierra Blanca, Coyolar, Naranjal, Pie de la Cuesta, Fray Pedro, Campanario, Wistaco, Orcones, San Cristóbal, La Cañita, El Tizate, Nueva Esperanza, El Limón, San Antonio, San Benito, El Barrero, La Soledad, El Peñasquito, El Bebedero, El Jobo, Amacuapa, El Tunal, El Jute, Ojo de Agua, El Guano, Chimasque, Casa de la Teja, El Tamarindo, Guarizama, Uluapa, Manto, Arumbre El Portillo de Manto, Silca, El Suntul, Cacao Moran, Salamá, Jano, Guata, Guarizama, Talgua, Yocon y zonas aledañas.