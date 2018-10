Migrantes Centroamericanos recorren en bus EEUU para no perder el TPS

Agencia AFP

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Un grupo de inmigrantes centroamericanos que viven y trabajan legalmente desde hace dos décadas en Estados Unidos y a los cuales el gobierno de Donald Trump busca deportar recorre hace dos meses el país en un autobús.



Su meta: defender su estatus de protección temporario (TPS) y obtener la residencia permanente para unos 400,000 inmigrantes que sin TPS perderán sus empleos y serán deportados, la mayoría de Centroamérica pero también de países como Nepal o Sudán del Sur.



La caravana bautizada "TPS Jornada por la Justicia", que arrancó el 17 de agosto en Los Ángeles, hizo este lunes escala frente al ayuntamiento de Nueva York. Al ritmo de tambores y cornetas, nepaleses cantaban a todo pulmón "¡Sí se puede!", mientras los latinos respondían "hami sakchhou!", su equivalente en nepalés.



"Que me quiten el TPS significaría la muerte, porque mi país, Honduras, no está para recibir gente. No hay medicinas, no hay trabajo, no hay más nada para mí ya", dijo a la AFP en el autobús Elena Quintanilla, que vive en San Francisco hace 23 años y ya lleva casi ocho semanas recorriendo el país en esta caravana que culminará tres meses de viaje en Washington DC.



"Sería otra vez apartarme de mi familia. No quiero ni imaginarme, prefiero no pensar. Seguiré luchando hasta que consiga la residencia", dijo esta abuela de 66 años que trabajó durante dos décadas en fábricas, depósitos y hogares de ancianos.



Desesperados ante el plazo límite anunciado por Trump para que abandonen el país, inmigrantes de Haití, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Nepal, Sudán del Sur y otros siete países cabildean para que el Congreso apruebe un proyecto de ley que les permita dejar atrás las protecciones temporarias y convertirse en residentes legales para siempre.



Desde hace más de dos décadas el TPS protege a inmigrantes de países afectados por desastres naturales o guerras civiles de la deportación, incluso a aquellos que entraron ilegalmente a Estados Unidos, y les permite vivir y trabajar de manera temporaria.



Pero el gobierno Trump anunció que el TPS con Sudán expirará el 2 de noviembre, con Nicaragua el 5 de enero, con Nepal el 24 de junio de 2019, con Haití el 22 de julio de 2019, con El Salvador el 9 de septiembre de 2019 y con Honduras el 5 de enero de 2020.