La Liga Nacional ha reprogramado los partidos pendientes de las jornadas 10, 13 y 15

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Liga Nacional ha establecido reprogramar los partidos pendientes de las Jornadas 10, 13, 14 y 15.



El partido Marathon vs Motagua correspondiente a la jornada 10 se jugará este miércoles a las 3:00 pm en el Estadio Yankel Rosenthal en San Pedro Sula.



Mientras que el otro encuentro pendiente de esa jornada, entre Olimpia y Real de Minas, se jugará el jueves 18 de octubre en el Estadio Nacional en Tegucigalpa.



Los partidos pendientes de la jornada 13, entre Motagua vs Vida y UPNFM vs Olimpia, se jugarán el miércoles 17 y jueves 31 de octubre, respectivamente.



La jornada 14 se jugará normal de la siguiente forma (todos el domingo):

Juticalpa vs Real de Minas 2:00 pm

Platense vs Honduras Progreso 3:00 pm

Vida vs Lobos UPNFM 3:00 pm

Marathón vs Real España 3:00 pm

Olimpia vs Motagua 4:00 pm





Aquí los partidos reprogramados: