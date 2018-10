Ganador del Nobel de Economía planteó crear ciudades modelo en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El flamante ganador del Premio Nobel de Economía 2018, Paul Romer, tuvo su paso por Honduras con una polémica propuesta que incluso llevó a una reforma constitucional, pero que hasta el sol de hoy se ha quedado en planes y proyectos: Las ciudades modelo.



Fue en el gobierno del presidente Porfirio Lobo Sosa que se surgió esta idea y fue rápidamente impulsada por el hoy presidente de la República, y en aquél momento presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández.



La Real Academia Sueca de las Ciencias le otorgó el premio Nobel de Economía, a dos estadounidenses, Romero, y su compatriota William D. Nordhaus.



Romer se desempeño hasta hace unos meses como economista jefe del Banco Mundial y salió tras una polémica que se desató por cuestionar unos informes de la economía de Chile.



Paul Romer, de 63 años, ha sido un investigador que ha trabajado para el Banco Mundial y la Universidad de Stanford. Sus trabajos han estado enfocados en determinar que el crecimiento económico tiene que ver con factores internos como la investigación y el conocimiento.



"El trabajo de Romer ha demostrado que la acumulación de ideas sostiene el crecimiento económico. Él demostró cómo las fuerzas económicas gobiernan la disposición de las empresas para producir nuevas ideas", dijo la Academia al subrayar los méritos.



"La investigación de Romer reposa sobre lo que él llama la teoría del crecimiento económico endógeno. Esta teoría ha generado una enorme cantidad de nuevas investigaciones dentro de las regulaciones y las políticas que apoyan la innovación y la prosperidad a largo plazo", indicó.



Su paso por Honduras

El gobierno del presidente Lobo (2010-1014) tuvo un acercamiento con este economista quien planteó la creación de Regiones Especiales de Desarrollo (RED) que posteriormente pasaron a llamarse Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDES) como un modelo para meter a países subdesarrollados en naciones desarrolladas e industrializadas.



Romer tuvo varios encuentros en el país con políticos, empresarios, sociedad civil para "vender su idea" e incluso altos funcionarios del Estado y de la empresa privada recorrieron países asiáticos donde, de alguna manera, se ha impulsado este tipo de iniciativas.



Los hondureños bautizaron esta iniciativa como "Ciudades Modelo" pero pronto encontró algunos grupos de oposición.



Según el modelo creado por Romer, se trata de entregar en concesión grandes extensiones de tierra deshabitadas a multinacionales o incluso gobiernos para llevarlos a niveles industrializados y de desarrollo.



Estos territorios debían tener la suficiente autonomía que permitiera ser regidos por sus propias reglas, normas y leyes, con sistemas de educación, justicia y seguridad diferenciada con las que actualmente rigen las leyes del Estado de Honduras.



En abril de 2014 se informó, que se crearía una Comisión de Transparencia que estaría incluso formado por el propio Romer, pero al final el decreto que creaba esta comisión nunca se publicó en el diario oficial La Gaceta y nunca entró en vigencia. Incluso Romer mandó una carta en su momento renunciando a integrar esta comisión.



Romer se retiró al ver que desde el gobierno de Lobo Sosa no se crearon las condiciones de transparencia, porque incluso salió a relucir que existían empresas fantasmas que buscaban a nivel internacional recursos para crear las llamadas Ciudades Modelo.



Efectivamente en septiembre de 2013, el gobierno por medio de Coalianza firmó un convenio con la supuesta firma internacional MKG Groups para desarrollar lo que sería la primera "ciudad modelo" en Honduras con una inversión inicial de 15 millones de dólares.



EL HERALDO divulgó en un trabajo de investigación la inexistencia de la mencionada firma incluso que no tenía ningún rastro en Internet y que su principal ejecutivo identificado como Michael Strong no era más que un idealista creador de una línea de pensamiento conocida como "flow".



Cuatro días después de la firma de esta carta de entendimiento, Romer envió al entonces presidente Lobo su renuncia.

Estas fueron las zonas identificadas para establecer las ZEDES.









En su momento Paul Romer dio una entrevista a EL HERALDO para aclarar su participación y reclamar transparencia en este tipo de iniciativas. He aquí lo que dijo.



Profesor Romer, ¿sigue usted trabajando con el Gobierno de Honduras en la creación de una RED, una Región Especial de Desarrollo, o en lo que algunos de nosotros hemos llamado una “ciudad modelo”?

Yo y las otras personas que fueron nombradas para la Comisión de Transparencia escribimos una carta pública al Presidente Lobo en la que afirmamos no tener ninguna función en curso en el proyecto. Personalmente, he renunciado del comité asesor CORED.



En el principio, usted era un partidario activo del proyecto RED. ¿Qué ha cambiado?

De los informes periodísticos recientes me enteré de que la agencia de Honduras responsable de alianzas público-privadas ha firmado un acuerdo sobre una RED con una empresa privada. Cuando pedí información, me dijeron que yo no podía ver este acuerdo.



Esta fue una desviación de las normas de transparencia que la administración me llevó a esperar. Fue también una desviación de la función para la Comisión de Transparencia indicado en el Estatuto Constitucional aprobado por el Congreso de Honduras.



¿Cómo puede ser que un miembro de la Comisión de Transparencia no podía ver ese acuerdo? En el marco del proceso establecido en el Estatuto Constitucional, ¿no es la Comisión de Transparencia la que tiene que dar una opinión sobre cualquier propuesta de RED?

En diciembre de 2011, el Presidente Lobo firmó un decreto nombrándome a mí y a otras cuatro personas de prestigio internacional a la Comisión de Transparencia. A la vez, estos nombramientos se informaron en los medios de comunicación internacionales, en particular por The Economist (El Economista).

Sin embargo, el gobierno nunca completó el proceso de publicación de este decreto en La Gaceta. La posición actual de la administración es que debido a que el decreto nunca fue publicado, la Comisión de Transparencia no existe en los ojos de la ley y los cinco miembros nombrados no tienen ninguna base legal para la revisión de los acuerdos.



¿Puede el gobierno crear una RED si la Comisión de Transparencia aún no existe?

Si la Comisión de Transparencia no existe aún, la administración puede proponer una RED directamente al Congreso. La RED luego se hará realidad si el Congreso aprueba una ley que describe sus límites geográficos. Aprobar un acta que especifique los límites puede parecer un detalle menor, pero bajo el Estatuto Constitucional, tiene importantes consecuencias jurídicas.



¿Tiene el gobierno que revelar los términos de cualquier contrato que firma con una compañía que invierta o administre una RED? ¿Tiene la empresa que revelar la identidad de sus patrocinadores financieros? ¿Tiene la empresa que revelar información acerca de su experiencia o calificaciones?

La ley establece que la Comisión de Transparencia debe dar toda la información necesaria para evaluar cualquier propuesta de RED.



Pero si no hay una Comisión de Transparencia, el Congreso es la única protección que queda para la integridad del proceso. Para asegurarse de que se siente cómodo con la identidad de los inversores y la estructura de gobierno que los inversores han negociado en sus acuerdos, el Congreso podría querer insistir en la divulgación completa de la información pertinente antes de que se vote para la existencia de una RED.



El Congreso también puede ser que desee insistir en que tienen derecho por separado para aprobar cualquier acuerdo relacionado con una propuesta o RED existente si le puede colocar una carga financiera para el gobierno de Honduras. Este tipo de carga puede surgir, por ejemplo, a través de un acuerdo que permite a un particular entablar una demanda contra el gobierno por daños y perjuicios.



¿Sabe usted cómo la percepción errónea sobre la condición jurídica de la Comisión de Transparencia se produjo?

Varias explicaciones se han ofrecido, pero no puedo estar seguro de por qué el decreto nombrando a los miembros de la comisión nunca fue publicado en La Gaceta.



Tampoco puedo estar seguro de por qué el gobierno no dio a conocer su decisión de no publicar el decreto. Cualesquiera que sean las razones detrás de estas decisiones, el resultado fue un fracaso importante de la transparencia. La percepción pública es que la Comisión de Transparencia estuvo en funcionamiento y aseguró que las decisiones se estuvieron realizando de una manera transparente.



Esto dio una falsa impresión acerca de los pesos y contrapesos y el escrutinio que estaría operando como la primer RED en entrar en existencia.



Desde el principio, hice un compromiso con los ciudadanos de Honduras, a los miembros del Congreso de Honduras, y para las muchas personas de todo mundo que deseen a Honduras un bien. Me comprometí que iba a trabajar para su beneficio y hacerlo transparente.



Esto significa que en un momento como este tengo que estar dispuesto a decir honestamente lo que es verdad y aceptar las consecuencias.



Las RED en Honduras

La iniciativa de Romer, sin embargo, si se concretó con una reforma constitucional que sigue vigente, aunque sigue siendo una polémica desatada. La modificación a la Constitución autoriza la creación de Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDES) para dar apertura a la inversión de multinacionales.



Tras esas reformas, y luego de muchos análisis se definieron poner a disposición cuatro Regiones Especiales de Desarrollo (RED).



La primera RED sería la de Sico y Paulaya y Punta Castilla que comprende los municipios de Iriona, en Colón y los de Gracias a Dios: Brus Laguna y Juan Francisco Bulnes.



La segunda sería ubicada entre los municipios de Trujillo, Santa Rosa de Aguán y Bonito Oriental, siempre en el departamento de Colón, es decir, que cubriría el litoral atlántico.



La tercera red fue identificada en la zona de Cuyamel, que comprende San Pedro Sula, Choloma y Omoa en Cortés, pero abarca la zona fronteriza con Guatemala, en el sector conocido como La Barra del río Motagua.



La cuarta RED fue identificada en el Golfo de Fonseca, que incluye Choluteca, Marcovia, Pespire, San Antonio de Flores y San Isidro en Choluteca, pero incluye a Amapala, San Lorenzo, Nacaome, Alianza, Goascorán, Langue y San Francisco de Coray, en Valle.



Lo último que se sabe

El gobierno de Honduras incluso tiene una oficina que se encarga de promover y gestionar la ejecución de las ZEDES y ha estado a cargo del general René Osorio Canales, quien se desempeñó como Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.



Lo más cercano que se sabe de una ZEDE en el país es la conclusión de un estudio de factibilidad desarrollado con el apoyo del gobierno de Corea del Sur que recientemente entregó su análisis y recomendación al gobierno.



El proyecto se denomina Centro Logístico de América y contempla creación de una megapuerto en Amapala, Valle, y otras grandes inversiones como centro logístico en municipios de Valle y Choluteca.



De hecho, se sabe que el gobierno de Honduras ha andado buscando inversionistas para este magaproyecto.