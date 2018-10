Legionario Alberth Elis ya se incorporó a entrenamientos de la Selección Nacional

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La selección de Honduras entrenó este domingo pensando en el juego del próximo jueves ante Emiratos Árabes Unidos y el legionario Alberth Elis ya se incorporó.



"Tenemos este partido y estamos muy motivados, queremos hacer bien las cosas", comenzó diciendo el delantero hondureño que se alista para encarar su segunda eliminatoria con la Bicolor.



"En lo personal lo que me falta es un Mundial adulto, ahora tenemos una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, he ganado mucha experiencia, he mejorado mucho y espero que esto me ayude en esta eliminatoria", aseguró el delantero del Houston Dynamo.



Elis también habló del grupo que buscará volver a llevar a Honduras a otro Mundial. Ahora con nuevas caras.



"Hay un buen grupo, mezclado de juventud con experiencia, no será fácil, es un camino largo y hay que prepararnos para esto", dijo.



El delantero de Alberth Elis no dejó claro si seguirá el próximo año en el Houston Dynamo de la MLS de los Estados Unidos y además habló luego de coronarse del torneo de Copa..



"Estoy feliz, todo jugador lo que quiere, ser campeón, ahora estamos aquí en la selección. Tengo contrato y en diciembre se sabrá si sigo o no", cerró.