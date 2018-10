"Me iba capeando las piedras", menor que fue arrastrado por quebrada en la Villa Nueva

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Vivió para contarlo. El niño que puso a decenas de bomberos a buscarlo tras ser notificados que había caído a la quebrada "El Zancudo" de la colonia Villa Nueva, en la capital de Honduras, relató que fueron pocos los minutos que pasó en el agua.



Wilfredo Alberto Ortíz, de 14 años, iba de regreso a su casa cuando decidió cruzar la corriente de agua, que siempre usa, para "acortar" camino, sin imaginar que en esta ocasión lo traicionaría.



"Venía para acá arriba", expresó el menor. Seguidamente dijo: "No había pasada por otro lado, me arrastró pero yo mismo me salí", relató.



Según el niño, solo estuvo como cinco minutos en la corriente producida por las fuertes lluvias que azotaban la capital de Honduras.



"Me iba capeando la piedras porque sino ahí no más iba a quedar", comentó mientras se reía por la hazaña que había realizado.



Familiares contaron que el menor llegó a la vivienda por su cuenta y que solo presentaba pequeños raspones y golpes en su cuerpo.

Quien no corrió con la misma suerte fue Juan Pablo Rodas, quien se lanzó del puente Soberanía hacia el río Choluteca y horas después fue hallado en el sector del Tomatín, en el municipio de Cantarranas.