Las mágicas presentaciones con las que Katheryn Banegas cautivó en La Academia

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Dicen que para muestra un botón... y la hondureña Katheryn Banegas le hizo honor a esa famosa frase con cada una de las presentaciones que realizó en La Academia.



Desde el inicio hasta la semifinal, la talentosa catracha supo cómo adueñarse del escenario que la vio brillar con todas las canciones que interpretó en el programa mexicano.



VEA: Katheryn Banegas y los hermosos looks que ha usado en los conciertos



Por esta razón, no cabe duda que la gran final, que se llevará a cabo la noche de este domingo sea la excepción para la oriunda de Choluteca.



A pocas horas para ver resplandecer con luz propia a Katheryn Banegas, por última vez en el escenario de La Academia, EL HERALDO te realiza un recorrido por algunos de los conciertos que quedarán en el corazón de todos los hondureños.



1) Lo que son las cosas:





2) Qué ganas de no verte nunca más:





3) Como tu mujer:





4) No me acuerdo:





5) Pero me acuerdo de ti:





6) Corazón bipolar:





7) Las de la intuición:





8) La cima del cielo:





9) La mejor de todas:





10) Culpable o no: