Messi no es suficiente ante el Valencia y el Sevilla es el nuevo líder

MADRID, ESPAÑA.- El Barcelona empató 1-1 en la cancha del Valencia (13º) con un gol de Lionel Messi, este domingo en la octava jornada española, la cuarta consecutiva en la que no logra la victoria, racha que le ha costado el primer puesto, ahora en manos del Sevilla.



En Mestalla se adelantó el equipo local muy pronto (2), cuando el argentino Ezequiel Garay acertó a rematar en el segundo palo un balón que se paseó por el área pequeña.



Su ilustre compatriota Lionel Messi, brillante esta semana en Wembley ante el Tottenham donde logró un doblete en el triunfo 4-2 en Champions, igualó el partido (23) con un disparo lejano pegado a uno de los postes tras una jugada en la que participaron el brasileño Arthur y el uruguayo Luis Suárez.



Con este empate el Barcelona no es capaz de romper su mala racha en Liga, tras empatar ante el Girona (2-2) y el Athletic (1-1), además de caer en el terreno del Leganés (2-1).



Este domingo, según pasaron los minutos, el Barcelona dominó cada vez más el duelo, pero Messi, Suárez y Coutinho no fueron capaces de encontrar rendijas en la defensa valencianista.



"Me sabe a muy poco. Es una pena no haber conseguido la victoria porque creo que solo un equipo la mereció", declaró el técnico del Valencia Marcelino.



El nuevo líder es el Sevilla, que venció 2-1 al Celta (10º) y que suma 16 puntos, uno más que el Barcelona y el Atlético (3º).



La Liga llega al parón internacional con los seis primeros separados únicamente por dos puntos, ya que el Real Madrid (4º), el Espanyol (5º) y el Alavés (6º) cuentan con 14.



"La Liga está muy bien. Es bonito ver que luchamos varios equipos por ganarla. Pero estamos enfadados por no conseguir los tres puntos", señaló nada más finalizar el croata Ivan Rakitic.



Correa salva al Atlético

En Sevilla, con goles de Pablo Sarabia (39) y del francés Wissam Ben Yedder (61), el equipo local logró su octavo triunfo de la temporada -contando todas las competiciones-.



El Celta, que jugó la última media hora en inferioridad por la expulsión del mexicano Néstor Araujo, recortó diferencias al final el marroquí Sofiane Boufal (85), pero sin tiempo para llevarse algo positivo de la visita al Sánchez Pizjuán.



Completa el podio el Atlético, que ocupó el primer puesto durante un par de horas este domingo tras ganar 1-0 al Betis (8º) con un gol del argentino Ángel Correa (74), que empezó el partido en el banquillo.



El delantero fue decisivo. Saltó al campo en el minuto 56 sustituyendo al francés Thomas Lemar y desbloqueó el encuentro con un tiro raso a falta de un cuarto de hora de juego, para gran alegría de su técnico Diego Simeone.



Desatascó un duelo en el que la estrella del Atlético Antoine Griezmann, candidato al Balón de Oro, tuvo algunas ocasiones (28, 35 y 51), pero no pudo dedicar un tanto a su segundo hijo, cuyo futuro nacimiento anunció el sábado.



En otro partido del domingo, el Espanyol sigue sorprendiendo y derrotó por 3-1 al Villarreal (16º) para seguir en puestos europeos.



El paraguayo Hernán Pérez abrió la cuenta para los 'Periquitos' y el argentino Pablo Piatti selló el triunfo en el descuento (90+2).



El Valladolid, por su parte, también continuó con su buena marcha (7º) y venció 1-0 a otro recién ascendido, el Huesca, que ocupa la última posición