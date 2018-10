"¿Querés ver que me tire aquí del puente?", dijo a una joven antes de lanzarse al río Choluteca

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Consternado por la decisión que tomó su hijo de saltar del puente Soberanía hacia el río Choluteca se encuentra don Jesús Rodas Flores, quien llegó a la morgue del Ministerio Público a reclamar el cuerpo de Juan Pablo Rodas Lagos.



El relato del progenitor es que Juan Pablo, que había sido rescatado en varias ocasiones del agua, le dijo a una joven, identificada solo como Cindy, "¿Querés ver que me tire aquí del puente?".



Acto seguido, le entregó las bolsas que cargaba y se subió al barandal del puente Soberanía y saltó a las embravecidas aguas del río Choluteca, mientras la capital de Honduras se mantenía en alerta roja por las lluvias.



El cuerpo del hondureño fue encontrado el domingo en el sector del Tomatín, en el municipio de Cantarranas, departamento de Francisco Morazán.



La familia logró identificarlo por el tatuaje de corazón que tenía en su pecho, sin embargo aún no han recibido su cadáver para darle cristiana sepultura porque no tienen la documentación correspondiente y la oficina del registro de Medicina Forense está cerrada.



"Yo necesito que me entreguen el cuerpo", expresaba el triste padre a las afueras de la morgue capitalina.



Personas que estaban en el lugar captaron el momento en que Juan Pablo se lanzaba al agua y cómo le gritaban para que se orillara para salvar su vida.