Incomunicado el municipio de Marcovia por potentes lluvias en Honduras

CHOLUTECA, HONDURAS.- Las potentes lluvias en el territorio nacional han dejado completamente incomunicado y con extensos daños el municipio de Marcovia del departamento de Choluteca, después de que el agua sobrepasara las carreteras.



De esta manera, las personas no tienen paso hacia las otras zonas de este lugar; los habitantes ni siquiera se atreven a acceder en vehículos por el temor de que se queden estancados.



Cabe destacar que estas personas no solamente han sido inundadas por las imparables lluvias... también han sido invadidas por el sufrimiento y preocupación, esos dos factores que colman a estos hondureños y que no pudieron evitar compartir con EL HERALDO.



Tal es el caso de doña Edith Rodríguez, una habitante de Marcovia, quién recordó que esta crítica situación solamente había sucedido durante el huracán Mitch, hace 20 años.



Asimismo, comentó y mostró el agobio que siente al no poder comunicarse con su hijo, quien reside en el área de Los Llanitos, sitio cercano a Marcovia.



"No le puedo ir a dejar alimentos porque no puedo pasar y estoy preocupada porque allá también está inundado", lamentó Rodríguez.



Por otra parte, don Andrés Montoya Zelaya, contó que su vivienda fue totalmente destruida pero que logró salir de su casita antes de que esta colapsara.







También afirmó de que otros dos hogares cercanos al sitio fueron aniquilados producto de las lluvias que han cobijado al suelo catracho y que de esta manera, han provocado un caos en Honduras.



Por 24 horas más se mantiene vigente la alerta roja para el departamento de Choluteca.