Geraldine Bazán agradece piropo de Lupillo Rivera, pero descarta romance

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-La guapa Geraldine Bazán fue abordada por la prensa mexicana a su salida de un evento benéfico, lugar donde le consultaron sobre el piropo que el cantante Lupillo Rivera le escribió en una de sus publicaciones.

"Muy bonita usted señora", escribió el tío de "Chiquis" Rivera en una foto en la que la ex de Gabriel Soto aparece con un vestido azul.

"Ustedes son bien mitoteros, que nada más están buscando...No chicos no, se agradecen los piropos pero nada más. Ni lo conozco, no empiecen a hacer donde no, gracias", dijo Geraldine negando cualquier posibilidad de un nuevo romance.

La actriz mexicana aún no firma los papeles de divorcio con Soto, por lo que pidió respeto hacia su persona.

Ante la insistencia de los reporteros por conocer su opinión sobre el ciberbullying, problemática que vive la ahora pareja de Gabriel, Irina Baeva, expresó que en su caso nunca lo ha sufrido por lo que no tenía mucho que opinar.