Mike "The Situation", exestrella de Jersey Shore, condenado a ocho meses de cárcel

NUEVA JERSEY, ESTADOS UNIDOS.- A ocho meses de prisión fue condenado Mike "The Situation" Sorrentino, exintegrante del reality show "Jersey Shore" de MTV, por evasión de impuestos.



La celebridad recibió además dos años de libertad supervisada, 500 horas de servicio comunitario, y una multa de 10 mil dólares que deberá pagar en los siguientes 30 días, dijo la jueza Susan Wigenton.



Según un comunicado de la oficina del fiscal de Estados Unidos en Nueva Jersey, 'The Situation' abrió varias empresas junto a su hermano Marc Sorrentino, de 39 años, para aprovechar la fama ganada en el programa televisivo del canal MTV, pero evitó pagar todos los impuestos que debía.



El hermano de "The Situation" también fue condenado. Él recibió dos años de prisión y una multa de 75 mil dólares.



"The Situation" alcanzó la fama mundial en el reality de MTV que fue emitido de 2009 a 2012.

