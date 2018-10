Dos senadores clave de Estados Unidos afirman que votarán a favor del juez Kavanaugh

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El candidato del presidente estadounidense Donald Trump a la Corte Suprema parece contar con una casi segura aprobación del Senado, luego de que dos legisladores clave declararan este viernes su respaldo a la nominación.



La republicana Susan Collins y el demócrata Joe Manchin sostuvieron que las acusaciones de que el juez Brett Kavanaugh agredió sexualmente a una compañera adolescente hace casi cuatro décadas no estaban comprobadas.



"No creo que estos cargos puedan evitar que el juez Kavanaugh sirva en la corte", afirmó Collins en un discurso en la cámara.



"La presunción de inocencia e imparcialidad influye en mi pensamiento y no puedo abandonarlos", agregó, y calificó a Kavanaugh de "servidor público ejemplar".



En tanto Manchin, quien peleará por retener su escaño en las elecciones de medio mandato de noviembre, alegó que había prometido a los electores emitir su voto "basándose en los hechos".



"Sobre la base de toda la información que tengo disponible... creo que el juez Kavanaugh es un jurista calificado que seguirá la Constitución y determinará los casos según los hallazgos legales que se le presenten", dijo en un comunicado.



Tanto Collins como Manchin fueron los últimos senadores que declararon sus intenciones antes de una votación final que se espera tenga lugar el sábado de tarde.