Irina Baeva y Gabriel Soto desactivan la sección de comentarios de sus cuentas de Instagram

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. -Tras la confirmación de su noviazgo, Irina Baeva y Gabriel Soto han recibido decenas de comentarios y amenazas en sus cuentas de Instagram por lo que tomaron la decisión de bloquear la opción de comentarios de algunas de sus publicaciones para cesar con el acoso.



Además, la actriz de origen ruso protagonizó un vídeo en el que pide que pare el cyberbulling en su contra por la relación con el mexicano.

Esta fotografía tiene desactivados los comentarios.







"Hoy levanto mi voz y la de miles de personas en contra del acoso. Basta de abusos, basta de etiquetas porque yo no soy eso. Soy Irina y me gustaría que así me llamen", pide la actriz en el audiovisual.



"No me disculparé por negarme a que me falten el respeto, a que me mientan, o a ser maltratado", continúa.



La confirmación de su noviazgo con el actor mexicano Gabriel Soto ha desatado una serie de acusaciones de ser el origen de la ruptura con Geraldine Bazán.



Sin embargo, Soto salió a la defensa de Baeva y aseguró que la razón de la ruptura se debe a los muchos problemas que tenían desde hace varios años.





