Buscan cuerpo de joven que fue arrastrado por la quebrada El Sapo de Comayagüela

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Sumidos en la angustia y tristeza se encuentran los familiares de Vladimir Oquelí Mendoza Álvarez, el joven que fue arrastrado por la corriente de la quebrada El Sapo de Comayagüela, después de que un muro cediera en la colonia 3 de Mayo.



Este viernes, vecinos, amigos, parientes y personal del Cuerpo de Bomberos se movilizan en las riveras del Río Choluteca para encontrar el cuerpo del joven.



Desde la noche del jueves miembros de diversos cuerpos de socorro de la capital iniciaron una intensa búsqueda en las corrientes de la quebrada. Como no encontraron indicios de Vladimir, las labores continuaron este viernes.



Desde las 7:00 de la mañana recorrieron el Río Choluteca por la carretera vieja hacia Olancho, atravesaron Miramesí hasta llegar a Cofradía, pero aún no dan con su paradero.



La muerte de Vladimir ocurrió mientras ayudaba a sus vecinos a colocar sacos de arena en la quebrada, con el objetivo de evitar derrumbes en la zona.



Una hermana del infortunado joven, detalló "los hermanos míos solo miraron que la pared se fue con él y no pudieron hacer nada. Yo también me hubiese ido, pero estaba en la casa de mi vecina ayudando".



