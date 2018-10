Donald Trump acusa al multimillonario Soros de financiar a manifestantes contra Brett Kavanaugh

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente estadounidense Donald Trump sostuvo este viernes que las masivas protestas en Washington contra su candidato a la Corte Suprema Brett Kavanaugh son protagonizadas por "profesionales pagos" por el multimillonario George Soros.



"Los groseros manifestantes en los ascensores son profesionales pagos para hacer ver mal a los senadores. No caigan en eso!", afirmó el mandatario en Twitter a horas de un voto crucial para la confirmación a la Corte Suprema de su candidato, acusado de agresión sexual.



"Además miren las pancartas idénticas hechas por profesionales. Pagadas por Soros y otros", agregó.



El Senado se apresta realizar una votación de procedimiento crucial este viernes que le permita avanzar con la confirmación a la Corte Suprema de Kavanaugh, en medio de una atmósfera de fuerte polarización política.



El jueves fue un día tenso en las calles de Washington, donde miles de personas se manifestaron contra Kavanaugh y muchos se infiltraron en el edificio de Oficinas Hart del Senado para protestar. La policía detuvo a más de 300 manifestantes.

The very rude elevator screamers are paid professionals only looking to make Senators look bad. Don’t fall for it! Also, look at all of the professionally made identical signs. Paid for by Soros and others. These are not signs made in the basement from love! #Troublemakers