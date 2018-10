Hija de Julián Gil arremete contra Carolina Sandoval y su niña

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Nicolle Gil, hija del actor Julián Gil, arremetió en contra de Carolina Sandoval, presentadora del programa "Suelta La Sopa" de la cadena Telemundo.

La polémica se desató luego que la presentadora durante uno de los programas diera su opinión sobre el pleito legal que Julián tiene con Marjorie De Sousa por la custodia de su hijo en común, Matías.

Carolina reprochó la conducta de Julián Gil e incluso afirmó que, el actor “no quiere para su hija Nicolle un hombre ni como su abogado, ni como él”, por lo que estas palabras desataron la furia de Nicolle y fue a través de las redes sociales que expresó su sentir.

“Le debe dar vergüenza. Usted dice que no es ‘team Marjorie’, pero se la ha pasado los casi dos años defendiendo lo indefendible”, escribió en un primer mensaje la hija del ex de Marjorie De Sousa.

Pero eso solo fue el inicio de su pensar, pues en otro post expresó: "Y ojalá el día de mañana el hombre que escoja para ser mi pareja tenga los mismos valores que mi padre y (sea) un caballero como lo ha sido su abogado”.

Si eso le pareció fuerte, espere, aún falta más, pues Nicolle también le envió fuerte y extenso mensaje a Bárbara Camila, hija de la presentadora.

"@barbaracamilas Lo que si me queda claro y esto lo voy a decir como título personal es que así como tú madre @venenosandoval tiene el descaro de mencionarme en ese programa donde se sienta a defender lo indefendible es que yo de igual manera quisiera que tu como hija te tomes el tiempo de ver el programa y ver la clase de madre que tienes.



Yo soy mujer e hija y tengo claro quien es mi padre y más claro tengo los grandes valores con los que me crió y de los cuales me siento muy orgullosa. Ahora ya no eres una niña te recomiendo que te sientes diario a ver a lo que se dedica tu madre, todos sabemos dicho por tu madre el día de tu quinceañero que tu padre solo estuvo presente en tu vida económicamente seguramente por producto de su ego. Que lastima por que te tengo que decir que en mi caso no fue así, mi padre el cual amo estuvo presente día a día y tuvo la oportunidad de no ser solo un padre económicamente (un cheque)", aconsejó Nicolle a la primogénita de Sandoval.