Carmen Villalobos dedica romántico mensaje a su novio por cumplir diez años juntos

Es difícil escoger fotos para resumir 10 años a tu lado amor?! Solo te puedo decir, que han sido 10 años maravillosos y que soy muy afortunada por tenerte en mi vida! No es una relación perfecta, obvio tiene altibajos, pero han sido más las cosas hermosas que hemos vivido que las no tan hermosas! Hemos construido una relación maravillosa donde hemos trabajado por sueños individuales y sueños en conjunto y sabes que es lo mejor? Que nos queda demasiado camino para seguir haciendo esos sueños realidad! Gracias, porque me haces ser una mejor persona! Te amo con toda mi alma bb FELIZ ANIVERSARIO ❤️❤️❤️ @jusecalo #felizaniversario #sebastiancaicedo #carmenvillalobos