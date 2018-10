Juventus apoya a Cristiano tras acusación de violación, Nike "profundamente preocupada"

MILÁN, ITALIA.- El caso de la supuesta violación de Cristiano Ronaldo a una joven estadounidense en 2009 tomó una nueva dimensión este jueves, con la entrada en liza de dos actores importantes: su club, Juventus, le mostró su apoyo, mientras Nike, uno de sus principales patrocinadores, se mostró "profundamente preocupada".



"Cristiano Ronaldo ha demostrado en los últimos meses su gran profesionalidad y dedicación, algo que es apreciado por todos en la Juventus", escribió el campeón de Italia en Twitter.



"Los hechos denunciados que se remontan a al menos 10 años no cambian esta opinión, compartida por todos aquellos que han estado en contacto con este gran campeón".



Pero poco después, la marca de ropa deportiva estadounidense Nike, uno de los principales patrocinadores de la estrella portuguesa, se mostró "profundamente preocupada" por el caso.



"Estamos profundamente preocupados por las inquietantes acusaciones (sobre Cristiano Ronaldo) y seguiremos monitoreando de cerca la situación", explicó Nike en un comunicado transmitido a la AFP.



Nike es uno de los patrocinadores más importantes del portugués, con el que le une una vinculación desde 2003. La firma deportiva renovó su contrato con el delantero en 2016 y, según Forbes, lo convirtió en el tercer deportista en su nómina "de por vida", uniéndose así a Michael Jordan y a LeBron James.



El caso amenaza la reputación del cinco veces ganador del Balón de Oro después de que la policía de Las Vegas anunciase el lunes la reapertura de la investigación sobre las denuncias de la exmodelo estadounidense Kathryn Mayorga, quien presentó una demanda en el estado de Nevada en la cual sostuvo que Ronaldo la sodomizó a la fuerza en un encuentro el 13 de junio de 2009.



El miércoles, Ronaldo negó estas acusaciones a través de las redes sociales y aseguró tener la "conciencia limpia".



- "Conciencia limpia" -



"Niego firmemente las acusaciones en mi contra", señaló el futbolista de 33 años en la red Twitter, donde cuenta con 75 millones de seguidores.



Ronaldo subrayó que "la violación es un delito abominable que va en contra de todo lo que soy y en lo que creo".



"Me niego a alimentar este circo mediático montado por personas que buscan hacerse publicidad a mi costa", agregó en este mensaje en inglés.



"Mi conciencia limpia me permitirá esperar con tranquilidad los resultados de todas y cada una de las investigaciones", concluyó



Los abogados de la denunciante aseguran haber conseguido correspondencia entre el futbolista y su equipo legal con el fin de alcanzar un acuerdo extrajudicial en 2009, que incluyó 375,000 dólares y la firma de un pacto de confidencialidad.



Uno de los abogados, Leslie Stovall, explicó a los periodistas que Mayorga sufre de estrés postraumático y depresión mayor, y que "el movimiento MeToo y las mujeres que se han puesto de pie y revelado agresiones sexuales le dieron a Kathryn mucho valor y le ha permitido presentar esta denuncia civil".



El #MeToo, que surgió hace un año, ha expuesto el abuso sexual de mujeres por parte de hombres poderosos.



- Acuerdo extrajudicial nulo -



Stovall defendió, además, que el acuerdo extrajudicial - que no tiene el nombre ni la firma de Ronaldo- es nulo y sin efecto porque ella "carecía de la capacidad mental para participar en las negociaciones".



El futbolista, de 33 años, no ha sido convocado por el seleccionador portugués Fernando Santos para los próximos compromisos de Portugal, como ya hizo a principios de septiembre, aunque en aquella ocasión el técnico precisó que la ausencia sería temporal y que el objetivo era que Ronaldo se adaptara a la Juventus.



Preguntado por los motivos de su ausencia, Santos reveló una charla entre el seleccionador, el futbolista y el presidente de la Federación Portuguesa Fernando Gomes, aunque "no desvelaré los detalles de la conversación".



El delantero abandonó el pasado mes de julio el Real Madrid tras jugar nueve temporadas en el Santiago Bernabéu y fichó por el campeón de Italia, que pagó 100 millones de euros (115 millones de dólares) al equipo español por el pase del jugador.