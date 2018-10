El brasileño Ronaldinho "debuta" como conductor de Uber

RÍO DE JANEIRO, BRASIL.- Cuando de Ronaldinho hablamos, en lo primero que pensamos es en fútbol, ¿verdad?, pero en esta ocasión el astro brasileño ha sorprendido a sus fans al "debutar" como conductor de Uber en su país.

Y es que el crack, histórico 10 del FC Barcelona y la selección de Brasil, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que se autodenomina "el rey del paseo al azar".

"¡El paseo del mago! Dicen que soy el rey del paseo al azar, así que no podía perderme el Hot Wheels. Hoy estoy en el Camaro de las ruedas calientes. Hoy, cualquier que pida un Uber X puede tener la oportunidad de montar en el coche conmigo. Espero que ustedes celebren los 50 años de las ruedas calientes juntas", escribió Ronaldinho junto a su fotografía, en la que aparece junto al coche Hot Wheels Camaro.

La razón por la que el astro brasileño realizó esta acción fue por el 50º aniversario de la línea de automóviles "Hot Wheels", a escala de la marca de juguetes Mattel.

Rolê do bruxo! Vocês dizem que sou o rei do rolê aleatório, por isso não poderia perder o #rolêHotWheels . Hoje estou no Hot Wheels Camaro. Hoje, quem pedir um #Uberx pode ter a chance de andar no carro comigo!!! Espero vocês para gente comemorar os 50 anos de Hot Wheels juntos! pic.twitter.com/HEBzvH8Wn8