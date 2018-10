Alberto Fujimori tras anulación de indulto: "Si regreso a prisión, mi corazón no lo va a soportar"

LIMA, PERÚ.- El expresidente peruano Alberto Fujimori reaccionó tras la anulación del indulto. Desde la Clínica Centenario, localizada en Lima, pidió a las autoridades que no lo envíen de regreso a prisión, pues eso significará una "condena a muerte" para él



“Quiero decirle hoy a las autoridades y a los políticos que por favor no me usen como arma política porque ya no tengo fuerzas para resistirlo. Quiero pedirle al presidente de la República, a los miembros del Poder Judicial, una sola cosa, por favor, no me maten. Si regreso a prisión, mi corazón no lo va a soportar, está demasiado débil para volver a pasar por lo mismo. No me condenen a muerte, ya no doy más”, fueron sus primeras palabras.



La Corte Suprema anuló el miércoles el indulto y ordenó que el exmandatario (1990-2000) vuelva a prisión luego de 10 meses de libertad, tras lo cual fue ingresado a una clínica de Lima, donde este jueves quedó bajo custodia policial.

Los agentes ingresaron a la clínica para comunicarle la orden que fue dictada el miércoles por un juez de la Corte Suprema.