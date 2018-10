Jonny es novedad en la convocatoria de España, a la que vuelven Koke, Alcácer y Bartra

MADRID, ESPAÑA.- El lateral español del Wolverhampton Jonny es la novedad en la selección española, a la que regresan Koke, Paco Alcácer y Marc Bartra para los partidos amistosos contra Gales y de Liga de Naciones contra Inglaterra.



El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, ha dado a conocer este jueves mediante un video en las redes sociales de la 'Roja', en el que aparecía desgranando la lista a medida que colgaba camisetas con los nombres de los jugadores en un vestuario.



Luis Enrique ha tenido que lidiar en esta ocasión con las bajas sensibles por lesión de Dani Carvajal, Sergi Roberto, Iñigo Martínez e 'Isco', mientras que Diego Costa, que en la primera convocatoria de septiembre acabó cayéndose por motivos familiares, vuelve a quedarse fuera por lesión.



"Lamento muchísimo las bajas de jugadores, pero valoro la oportunidad que le doy a otros jugadores de poder enseñarme su nivel", su nivel dijo en rueda de prensa el seleccionador.

- 'Probar cosas' en Gales -

"Abre la opción de la competencia y que no se duerma nadie", añadió, quien rechazó responder a la pregunta de si inicialmenteestaba en la lista, antes de su lesión del miércoles.El delantero hispano-brasileño del Atlético de Madrid se lesionó el miércoles en el partido de(3-1).El seleccionador español también ha vuelto a dejar fuera de la lista el lateral del"Tengo por norma no hablar de jugadores que no están en la lista", se limitó a afirmar el seleccionador preguntado por el lateral azulgrana, cuando la prensa española sigue especulando con la supuesta mala relación personal que habría entre ambos.tuvo, en cambio, elogios paraal que tuvo a sus órdenes cuando era entrenador del Barcelona, aunque entonces el delantero no jugó demasiado."En elno dispuso de minutos, eso a cualquier jugador le afecta y el rendimiento baja, pero ahora está en elestá jugando, haciendo goles, hay posibilidad de ver a jugadores en esa posición porque tenemos bajas y encantado de que esté con nosotros", dijo el seleccionador deEspaña se enfrentará ael 12 de octubre en partido amistoso eny tres días más tarde se medirá ena Inglaterra en el marco de la novedosaLuis Enrique no ocultó su deseo de aprovechar el partido enpara hacer pruebas, pero siempre pensando en la victoria."El calendario es completito, como seleccionador valoro las cargas de los jugadores en sus clubes, el amistoso me va a dar la oportunidad de probar jugadores, probar cosas que me apetezcan", dijoaunque recordó que "queremos ganar"."Cuando uno se pone la camiseta deno estamos para pasar el rato sino para conseguir resultados", añadió, insistiendo en que el "partido importante es el del Inglaterra" para seguir la buena marcha en laLa Roja encabeza el grupo 4 de ladel torneo tras haber ganado aantes de imponerse