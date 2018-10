Nuevo tráiler de Spiderman: Into the Spider-Verse, una aventura que promete sorpresas

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Spiderman: Into the Spider-Verse es la nueva película animada del cómic del Hombre araña. El tráiler más reciente ya está en YouTube y es furor entre los fanáticos.



El videoclip, que está disponible en los canales YouTube de Sony Pictures, revela que, además de Peter Parker y Miles Morales, en la cinta también aparecerán Spider-Ham, Spider-Woman y Spider-Man Noir. ¡No se descartan más sorpresas!



En su versión en inglés Spiderman: Into the Spider-Verse contará con las voces de Shameik Moore (Miles Morales); Hailee Steinfeld (Gwen Stacy/Spider-Gwen); Jake Johnson (Peter Parker); Nicolas Cage (Spider-Man Noir); y por supuesto, John Mulaney (Spider-Ham).



Para los fans de Spiderman, esta nueva pellícula que se estrena el 14 de diciembre va a estar marcada en rojo en el calendario.

