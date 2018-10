Camila Cabello lidera nominaciones a premios de la música MTV Europe Music Awards

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- La cantante cubano-estadounidense Camila Cabello encabeza con seis las nominaciones a los premios MTV Europe Music Awards (EMA), atribuidos a los videos más populares en la filial europea de la cadena musical estadounidense, según la lista publicada este jueves.



La ceremonia "2018 MTV EMAs" será transmitida en vivo el 4 de noviembre a todo el mundo desde Bilbao, España.



Este ha sido un año genial para la cantante de 21 años nacida en Cojimar, Cuba, que también vivió en México de niña -su padre es mexicano- y se mudó a Estados Unidos a los siete años.



Su superéxito internacional "Havana", el sencillo en el cual la cantante rinde homenaje a su herencia cubana, alcanzó el primer lugar en el Billboard Hot 100 en enero en Estados Unidos, y lideró las ventas al igual que el álbum que lo incluye, "Camila".



A fines de agosto Cabello obtuvo las mayores recompensas en los MTV Video Music Awards, los trofeos de los videos musicales más populares en Estados Unidos, consagrándose como artista del año y ganando el premio de mejor video del año.



En 2017 Cabello, exintegrante de la banda femenina Fifth Harmony, ya recibió el premio de mejor artista pop en los MTV EMA.

Vea: El curioso tic de Camila Cabello



Taylor Swift, que encabezaba las nominaciones en seis categorías el año pasado, finalmente no obtuvo ningún premio.



Detrás de Camila Cabello están la cantante estadounidense Ariana Grande ("No tears left to cry") y el rapero tejano Post Malone ("Rockstar") con cinco nominaciones cada uno, y luego el rapero canadiense Drake y el artista británico Dua Lipa, cada uno nominado en cuatro categorías.



Ya premiado tres veces en 2017, inclusive con el trofeo al mejor artista, el cantante canadiense Shawn Mendes fue nominado tres veces este año.



La votación está abierta al público en el sitio mtvema.com hasta el 3 de noviembre.