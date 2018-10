¿Cristiano Ronaldo tiene un suegro traficante de drogas?

Cristiano Ronaldo no sale del huracán de escándalos en el que está involucrado.

TURÌN, ITALIA. -Cristiano Ronaldo vuelve a estar en el ojo del huracán, pero esta vez por su suegro.



El diario británico Daily Mail, publicó que Jorge Rodríguez, padre de Georgina, pasó cerca de 10 años de su vida en diferentes prisiones españolas por delitos relacionados al tráfico de drogas.



Según el medio, en el 2014 después de haber cumplido su condena, Rodríguez fue liberado y expulsado del país. Actualmente reside en Argentina.



Mientras que, Cristiano Ronaldo, que no fue convocado a la Selección de Portugal por las acusaciones de abuso sexual en su contra, negó todo lo que se ha dicho en su contra.



"Niego firmemente que se emitan acusaciones contra mí. La violación es un crimen abominable que va en contra de todo lo que soy y creo. Deseoso de limpiar mi nombre, me niego a alimentar el espectáculo mediático creado por personas que buscan promocionarse a mi costa", escribió en su cuenta de Twitter.



Además dijo que "mi conciencia clara me permitirá de esta manera esperar con tranquilidad los resultados de todas y cada una de las investigaciones".

