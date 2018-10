Donald Trump podría tener que pagar millones en multas, según expertos  

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS. -Aunque Donald Trump insiste que no cometió delito alguno con sus impuestos, los expertos dicen que podría tener que pagar millones de dólares en multas civiles si las autoridades estatales y federales comprueban un informe del New York Times según el cual el presidente y su familia estafaron durante décadas a la oficina de rentas internas.



Cualquier cargo penal ha prescrito hace mucho tiempo, pero esos límites no se aplican a los casos civiles y las sanciones financieras pueden ser abrumadoras. La pena civil por fraude al pagar menos impuestos de lo que corresponde al Servicio Interno de Impuestos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (IRS por sus siglas en inglés) _como hizo la familia Trump según el Times_ podría incluir una pena de hasta el 75% de los impuestos federales impagos y el doble de la cifra impaga al estado de Nueva York, según los expertos.



Las sanciones "podrían ser altas y si se comprueban las denuncias en un tribunal, deben cobrarlas", dijo Norman Eisen, presidente de Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington y exasesor ético del gobierno de Barack Obama.



El departamento impositivo de Nueva York dijo que analiza el largo reportaje del Times y que sigue enérgicamente todas las pistas correspondientes de investigación". La ciudad de Nueva York dijo que realizaría su propia investigación. Un vocero del IRS se negó a hacer declaraciones.



Trump tuiteó que el diario "me atacó con una pieza muy vieja, aburrida y repetida".



La Casa Blanca calificó el reportaje de "ataque mentiroso a la familia Trump", pero la vocera Sarah Huckabee Sanders dijo que el Times acertó en un punto: Trump padre no solo hacía transacciones con su hijo y actual presidente, sino que dijo de él: "todo lo que toca se convierte en oro".



El Times dijo que Donald Trump recibió al menos 413 millones de dólares _a valores actuales_ de su padre a lo largo de varias décadas, en buena medida a través de maniobras impositivas e incluso fraude. El informe contradice la imagen que cultiva del presidente, la de un multimillonario que se hizo con su propio esfuerzo tras recibir un préstamo de un millón de dólares de su padre.



Los expertos en derecho fiscal expresaron dudas de que el IRS inicie una investigación civil, sobre todo porque según el Times, funcionarios de la renta ya han auditado extensamente la herencia que dejaron los padres del presidente.



"Ese barco ha zarpado", dijo Mark W. Everson, que fue jefe del IRS durante la presidencia de George W. Bush y ahora preside el AlliantGroup, una firma de asesoría impositiva con sede en Houston. "Me preocuparía si el servicio se remontara hasta tanto tiempo atrás, dado que solo lo haría debido a la posición actual de la persona", añadió.



Además de las maniobras para evadir impuestos sobre la herencia, el Times informó que el padre del presidente, Fred Trump, no pagó los impuestos federales sobre regalos en el caso de siete inmuebles transferidos a Donald Trump y sus hermanos.



Eso abre otra posible línea de investigación, dijo la abogada experta en impuestos y exfuncionaria del Tesoro Beth Shapiro Kaufman.



Estos impuestos suelen prescribir a los tres años, pero eso no se aplica cuando se efectúa una donación sin informar al gobierno. Adicionalmente, si el donante ha muerto, el IRS podría exigir esos impuestos impagos al beneficiario de la donación, añadió.