Despiden a Quique Usales, presentador de Telemundo

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-Los rumores eran ciertos, el presentador Quique Usales fue despedido de la cadena Telemundo, tras 11 años laborando para la compañía estadounidense.

Quique participaba en los programas de "Al Rojo Vivo" y "Un Nuevo Día", además era presentador en las alfombras de premios que la cadena realiza.

La noticia se hizo pública luego que el fashionista a través de un mensaje en sus redes sociales anunciara su salida.

"Hoy digo adiós a la que fue mi casa por casi 11 años, @telemundo. Fue una experiencia inolvidable. Gracias a todos los televidentes que me acompañaron día a día en @unnuevodia y @alrojovivo, por todo ese cariño que siempre brindaron y me llenó de alegría", comienza diciendo en el post que acompañó con una serie de fotografías en la que aparece con algunos de sus ahora excompañeros de trabajo.



"Durante todo este tiempo tuve la oportunidad de compartir con personas súper talentosas que poco a poco se convirtieron en amigos @rasheldiaz, @adamarilopez @jorgebernal y a mis queridos rojos ❤@azucenacierco @jessica_carrillo @nicolesuareztv @alixaspe @anajurka @rodnerfigueroa les deseo lo mejor.Y mi querida compa, amiga, jefa y hermana @mariacelestearraras ¿qué te puedo decir? Nuestra amistad sigue fuera de la tele, va más allá de todo, como te dije una vez, somos familia, love you forever gracias y contigo hasta el fin baby", con estas palabras muy emotivas Usales agradeció a todos sus compañeros el cariño recibido durante más de un década.

Hasta el momento se desconoce cuál es el motivo por el que la cadena decidió despedir al presentador argentino de 42 años.