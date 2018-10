Sectores que no tendrán energía eléctrica este jueves en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció una nueva suspensión del servicio energético en la ciudad de La Ceiba, Atlántida, zona norte de Honduras y otras regiones del país.



La estatal eléctrica efectuará un plan de contingencia por bajo voltaje en la zona, por lo que sus cuadrillas iniciarán los trabajos de 8:00 AM a 1:00 PM en uno de los sectores y de 6:00 a 10:00 de la noche en las demás colonias donde se programó el corte.



LA CEIBA (8:00 AM a 1:00 PM)

Colonias Sitramacsa

Colonias Piñanza

Colonias Esquipulas

Colonias Miramar

Colonias Villa Real

Colonias Los Locutores

Policía de Tránsito

Colonias El Dorado

INFOP

Mercado San José

UTH

Plantel ENEE

Colonias Los Maestros

Colonias Energua

Calle 8 de Zona Mazapán hasta Banco de Occidente

Avenida La República de Hotel París hasta Centro Penal

Avenida San Isidro de Burger King hasta Muelle Fiscal

Barrio Inglés

Calle del Centro Penal hasta Colegio San Isidro

Hospital Euro-Honduras

Hospital Centro Médico



OLANCHITO (8:00 AM a 1:00 PM)

Barrio El Centro

Barrio El Bíblico

Barrio Dionisio

Colonia San Jorge

Colonia Murillo

Colonia 25 de Noviembre

Valle Fresco

Barrio Ponce

Colonia 21 de Noviembre

Colonia 15 de Septiembre

Sitrabarimasa

Colonia 24 de Mayo

Guanacaste

Conquista

Mariñán

Universitaria

Los Laureles

Ramón Amaya Amador

Miraflores

Colonia Satélite

Barrio Arriba y Abajo

La Torre

Hospital Anibal Murillo Escobar

Aldeas Sutrasfco

Aldeas Agalteca

Aldeas Las Minas Aguán,

Aldeas El Ocote

Aldeas Boca de Mame

Aldeas Maloa

Aldeas Trocaire

Aldeas Armenia

Aldeas El Cajón

Aldeas El Bambú

Aldeas Campo Nuevo

Aldeas Tepusteca

Sitraproadasa

Balsamo Oriental

Aldeas 12 de Diciembre

Crucete Oriental

Aldeas 4 de Enero

Aldeas 21 de Abril,



OLANCHO (8:00 AM a 1:00 PM)

Aldeas La Unión

Aldeas Los Encuentros

Aldeas Esquipulas del Norte

Aldeas Carrizal

Aldeas Caisesa

Aldeas El Puente



TOCOA (8:00 AM a 1:00 PM)

San Isidro

Los Pinos

La Ceiba

Los Laureles

La Lempira

Tamarindo

Manga Seca

La Occidental

Dippsa

Texaco Basha

Hospital Bajo Aguán

Aldeas Luzón Palmeras

Aldeas Tiburones

Aldeas Prieta

Aldeas Lérida

Aldeas Chiripa

Aldeas Cuaca

Aldeas Ceibita

Aldeas La Bolsa

Hacienda Ganaderos del Norte

Cayo Sierra

Zamora

La Bolsa I y II, Zonas Aledañas



SONAGUERA (8:00 AM a 1:00 PM)

Escano

Los Mangos

Los Maestros

Barrio Arriba

Barrio El Centro

Barrio Cotacol

Los Laureles

Los Castaños

Colonia 25 de Septiembre

Barrio Abajo

Barrio Morazán



Porvenir (8:00 AM a 1:00 PM)

Aldeas Carrioles

Aldeas Sabana de Utila

Aldeas El Tapón

Colonia 21 de Noviembre

Aldeas La Curva

Aldeas La Pita

Aldeas La Jigua

Aldeas Quebrada de Arena

Aldeas Cuyulapa

Churrúsquera

Aldeas La Cubana

Aldeas Lorelay

Colonia 3 de Mayo

Holanda Linda

Masicales

Rio Arriba

Chacalapa

Panamá

Remolino

El Coco

Rigores

El Chorro

Aldea de Faust

Irineo

Limón

Las Pilas

La Danta

La Brea

Prado

Puente Alto

Planes

Tres Luces

Lanza