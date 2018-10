Bad Bunny colapsó en el escenario y fue hospitalizado tras sufrir fuerte dolor  

View this post on Instagram

Esto fue lo que sucedió en mi pasado show hacen varios días, en el cual desde el primer tema sentía un dolor muy fuerte y raro a la vez. Ya en la parte final del show mi cuerpo casi no resistía mas, tanto así que me senté y hasta me acosté buscando alivio! El que me conoce y me ha visto en vivo sabe que lo doy TODO! Y ese día no fue la excepción; di todo lo que pude dar; tanto que no me quedó mas para los demás días. Mi gente de Milwaukee y Nashville, tenia muchas ganas de cantar con ustedes pero tuve que mover las fechas por el bien de todos. Por el bien de mi salud, y por el bien de ustedes como espectadores que se merecen un espectáculo de calidad donde yo pueda darles mi 100% en tarima! Preferí posponer las fechas, antes de que sea tarde y llegue el momento en que tenga que posponer mi carrera. Quiero cantar por muchos años mas!! La Nueva Religión apenas comienza! Mis disculpas a todos los que estaban listos para romper conmigo! Les prometo que vamos a romper el doble cuando nos veamos! Espero que me entiendan, LOS AMO! ? :(